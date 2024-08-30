兩大「鮮」味品牌首度聯乘！「米線陣×十字牌 鮮牛奶湯米線系列」

【營業資訊】「鮮」，是米線陣的極致追求，為此一直以創新理念研製獨一無二的靈魂湯底，刷新食客的滋味享受。作為紮根本土的米線品牌，今次米線陣特別與同樣在本地家傳戶曉的十字牌合作，由即日起破天荒聯乘推出期間限定的「米線陣×十字牌 鮮牛奶湯米線系列」，以100%新「鮮」牛奶及「鮮」味湯底為主打，再以「鮮」味食材入饌，本地品牌至「鮮」Power Triple Up，全新打造2大口味合共4款全新米線產品，當中包括2款營養價值爆燈、「只想你身體健康」的「蟲草花×鮮牛奶湯米線」，以及2款適合重口味食客的Perfect Match「麻辣鴨血×鮮牛奶湯米線」，4款新品均主打可以盡飲的100%鮮牛奶湯底，以及原條䱽魚、花膠及嫩雞等激罕鮮味食材，全方位喚醒愛新「鮮」、愛「鮮」味的港人味蕾；加上2款全新的鮮牛奶乳酪甜品、3款首度面世的鮮牛奶特飲及全新小食配餸，為貪新鮮的你開啟嚐「鮮」大門！

與此同時，米線陣樂富廣場分店及大埔新達廣場分店將化身「『奶』裏見•十字牌聯乘店」，以放大版的經典十字奶屋仔盒及樽裝牛奶箱，打造一系列招牌打卡位，讓你的鮮牛奶湯米線打卡照更添「鮮」味，是時候相約親朋好友一起「奶」裏見！

2款100%鮮牛奶湯底口味、4款激罕鮮味食材米線 全新限時嚐鮮

對於米線湯底，有人喜歡鮮甜濃郁，有人偏愛辛辣刺激，「米線陣×十字牌 鮮牛奶湯米線系列」一次過滿足所有願望！素來以鮮味湯底為主打的米線陣今次混搭出全新鮮牛奶湯底，先以雞骨及豬骨等多種材料熬製出經典湯底，再加入十字牌純鮮奶作調配，令湯底充滿蛋白質及鈣質，100%鮮牛奶能跟濃骨湯的鮮味自然糅合，相得益彰，每一口鮮美濃香中都帶有牛奶的天然微甜，口感濃郁有層次，嚐起來鮮香卻不膩口，升級的濃郁風味令人忍不住連湯底都喝光。

「鮮牛奶湯米線系列」更貼心調配出2款100%鮮牛奶湯底口味——養顏美容、提高免疫力的「蟲草花×鮮牛奶湯底」及香辣惹味、口感層次豐富的「麻辣鴨血×鮮牛奶湯底」，並為每款口味精心搭配激罕鮮味食材，合共推出4款全新米線，當中包括「花膠嫩雞（半隻）蟲草花鮮牛奶湯米線」和「原條䱽魚蟲草花鮮牛奶湯米線」，不惜工本選用大大份鮮味食材，讓你感受到幾倍的鮮味，加上豐富的優質蛋白進一步提升米線的營養價值；以及「麻辣鴨血特盛鮮牛奶湯米線」和「麻辣鴨血滑雞鮮牛奶湯米線」，一份價錢多份配餸，無論口感還是滋味都充滿麻辣爆炸式享受，令人食指大動！

吃米線怎能沒特飲搭配？米線陣選用十字牌100%鮮牛奶，調配出3款全新鮮牛奶特飲，包括「抹茶紅豆鮮奶」、「沖繩黑糖寒天鮮奶」及「芒果鮮奶」，加配價只需 HK$12，跟餐轉配價更低至 HK$6，嗜甜的你不容錯過！與此同時，米線陣推出3款全新小食，當中包括2款鮮牛奶乳酪甜品「百香果爆珠乳酪」及「沖繩黑糖寒天乳酪」，加配價只需 HK$15 即可品嚐香甜滑溜的新鮮滋味；還有限時小食「麻辣鴨血韭菜」及限時配餸「麻辣鴨血」，為米線增添秘製麻辣鮮香滋味！