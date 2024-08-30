Oasis復出開騷　酒店突取消訂單密謀加價搶錢被樂迷投訴

英國殿堂級搖滾樂隊Oasis日前正式宣布重組並於下年暑假於英國舉行巡唱，樂迷雀躍之餘就連商家亦高興，盼望演唱會舉行期間帶挈收入。近日就有一名來自紐卡素的女粉絲Lily Stroud 向傳媒投訴有酒店臨時取消她的bookings。

她受訪時表示早前預期Oasis下年7月將舉行巡唱而在樂隊未公布復出開騷前已向曼徹斯特一間酒店預留房間，準備睇騷期間入住，不過在Oasis公布消息後，酒店竟然以「技術故障」為由取消她的bookings，並將房間列作不能提供預訂。女粉絲懷疑酒店想在Oasis開騷時「坐地起價」。不過酒店方面卻解釋指基於「過多booking」理由才取消並非企圖加價出租。據知除了女粉絲Lily之外，有關方面接獲了多宗對該酒店同類型事件的投訴。Oasis將於下年7月11日、12日、19日以及20日在他們家鄉曼徹斯特開騷。

另方面，英國有傳媒揭發自Oasis宣布復出開騷後，位於曼徹斯特的部分酒店於演唱會舉行的兩個周末已相繼起價，其中有酒店由原來的350英鎊（約3,605港元）3晚房租升至750英鎊（約7,725港元），實行於演唱會期間掠番一筆！