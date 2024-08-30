靈敢侶情：市售的洋葱

市售的洋葱主要有三款：黃色、紅色、和白色。

紅洋葱偏甜、帶有中度的刺鼻感辛辣味，加上紫紅色的外表，多用來做沙律和放在漢堡，或拌黑醋以低溫作長時間烘焗或烹煮，為菜式提供濃郁酸甜的味道。若以高溫作短時間烤至微焦，加在漢堡可平衡肉塊的油膩感，帶來清新味道。

黃洋葱雖不及紅洋葱辛辣，但由於其刺鼻氣味較重，所以不太適合生吃。經烹煮後，黃洋葱的味道香甜，能為菜式注入味覺上的層次，加上其質地厚實，煮後能保持形狀，所以適合配肉炆或煮西式湯，例如洋葱湯。

白洋葱無論是刺鼻感或辛辣味都較弱，生吃的話味道比較清甜（口臭指數亦較低），因而適合用在做莎莎醬、牛油果醬、或直接加到三文治或漢堡。如對洋葱味較抗拒的話，可用廚房紙包住已切好的白洋葱，放在一碗加了鹽的冰水中輕揉後擠乾，刺鼻和辛辣感便會減弱。

其實在家煮食並不需要太講究，若紅洋葱貴，就用黃的好了。不過，不講究可不是馬虎，煮食理論和原理還是要學，學了是讓你靈活變通，例如：若我要用黃洋葱做黑醋洋葱，會先用小火煮走刺鼻氣味。這樣的話，整碟菜省了錢，仍然好吃。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山