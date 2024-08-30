CRAVITY十月襲港開FAN-CON！T-ara約定粉絲慶15周年

韓國人氣男子組合CRAVITY去年7月在香港舉行首個演唱會後，相隔一年再度訪港，將於10月19日及20日，一連兩天假旺角麥花臣場館舉行FAN-CON《BEYOND YOUR MEMORIES IN HONG KONG》，所有購買$1,588門票的觀眾，將可參與彩排或團體合照之外，更有機會獲得成員的親筆簽名寶麗來 全部購票觀眾則有機會獲得簽名卡。

出道5年的CRAVITY去年首次來港演出，門票甫開賣即火速售罄，力證人氣高企。今次FAN-CON以「BEYOND YOUR MEMORIES」為題，CRAVITY表示：「這次演出將一起展現與LUVITY（官方粉絲名稱）的回憶，希望大家多多期待和關注。」

至於曾推出《ROLY POLY》、《DAY BY DAY》及《Lovey Dovey》等Hit歌的韓國女團T-ara，亦宣布將將10月7日在澳門舉行全球唯一的15周年粉絲見面會《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》，與闊別多時的海外粉絲慶祝出道15周年。