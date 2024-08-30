譚俊彥構思搞音樂電影　講已婚中年人重拾音樂熱情

藝人譚俊彥今日（30日）現身銅鑼灣為烹飪比賽作評判，並即場表演煮生炒牛肉飯，笑言：「係大家面前煮飯仲緊張過唱歌，下次都係叫我唱歌啦。」透露每日都會煮飯給小朋友吃，只要不開工都會下廚，稱孩子們最喜歡自己煮的食物。

譚俊彥稱近日會到橫琴與胡定欣和林夏薇合作拍電視電影，稱今次製作會以電影形式進行，現在是前期階段，會進行圍讀劇本、試衣服和排戲，表示今次劇情主要講述兩性關係：「有啲似《婚後事》，但唔除衫。」提到今次電視電影作品會與胡定欣飾演夫妻，問到可有親熱場面？譚俊彥說：「唔敢話冇，雖然劇本係寫好晒，但我哋拍劇嘅變化好多，一場戲會有好多唔同嘅拍法。」

另外，早前無綫行政主席許濤急召全公司經理人合約藝員開會，譚俊彥表示這是正常的員工活動，指主席主動向管理層和員工了解情況，謂這是好事能夠幫助公司推進。他又言公司餐廳馬老闆即將回歸，為員工增加休息室，牟取福利。提到圈中好友袁偉豪指有意和他在音樂上合作，譚俊彥就透露他們有構思過製作音樂電影：「主要想講一班結咗婚嘅中老，點樣重拾返音樂嘅熱情。」不過就言今年未必能實行到這部音樂電影，事關忙於賺取子女學費錢的譚俊彥拍完電視電影後，又有另外一部劇集要拍，然後就要開始進入《新聞女王2》拍攝。