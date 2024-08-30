逾$2,700萬「烏托邦」　Utopia Roadster矜貴開篷

繼兩年前的Utopia Coupé超跑後，意大利手工車廠Pagani最近發表旗下又一新作Utopia Roadster。最大特色是跟Coupé版一樣僅重1,280kg，完全顛覆以往因Roadster的開篷車頂結構需特別加固，而令車重稍較高於Coupé版的認知。好消息是，這輛全新V12開篷超跑將限量生產130輛，比兩年前的Coupé版多41輛，不過每輛索價要310萬歐元起（未連稅折約$2,700萬港元起），比Coupé版更矜貴呢！

技術工藝 獨領風騷

雖然Utopia Roadster價碼上比Coupé版貴一截，但對識貨的車迷而言，絕對是物有所值。單是車載針對開篷超跑而重新設計的中央單體殼車架、無縫融合於車頂輪廓的硬篷頂及複雜的空氣動力學細節，所需的技術、工藝和設計之講究，都是當今一等一。其中央單體殼碳纖車架採用了包括Carbo-Titanium HP62-G2和Carbo-Triax HP62等40多種獨特鈦碳複合物料製造，配前後CrMo鉻鉬合金鋼管狀副車架，輕量化之餘，結構剛性比再提高，使之毋須特別為車頂結構作任何重整加固，仍能保持跟Coupé版相同的1,280kg淨車重。設計團隊更通過一些精妙的設計細節，包括不同通風管道和一對可移動尾翼來引導氣流，實現低風阻系數和顯著的下壓力；同時透過細緻完善進氣口設計，引進用於冷卻的生風，提高性能和穩定性。

橫向波箱 駕駛樂趣

新車一如Coupé版以一具與Mercedes-AMG合作打造的6.0L V12雙渦輪增壓汽油引擎作動力核心，最大馬力及扭力分別達864hp及1,100Nm；兼搭配帶有同步環的Xtrac 7前速Transversal AMT橫向手動/自動波箱連電子機械差速器。此波箱不僅結構緊湊並採用有助優化重心的橫向安裝，最大特色是它既可透過波棍手動機械操作，亦可經軚環後方的換檔撥片隨時介入，是一個可滿足純手動和撥片升降波檔兩種駕駛樂趣的非一般波箱。配合全由鈦製成輔以陶瓷塗層的排氣系統和標誌性中置四出圓尾喉嘴，耐高溫之餘，具有出色的熱屏障效率和散熱性，伴隨着震撼的聽覺體驗。暫時只知其極速被電子鎖定於350km/h，至於0~100km/h加速時間有待廠方公布。

特製懸掛 高速過彎

至於懸掛系統沿用主動式獨立雙搖臂連螺旋彈簧及電子控制減震器，值得留意是當中8個三角形鍛造鋁合金部件是由旗下的Modena Design設計和製造，為高速過彎提供十足支撐性。廠方還將創新的Pirelli Cyber​​輪胎感測器系統應用在Roadster版身上，藉着透過傳感器將資訊發送到車輛的穩定控制系統，確保最佳動態性能和最高水平的安全性。制動方面，依舊標準配備輕量化前6後4一體式制動卡鉗，以及前410×38mm、後390×34mm的Brembo碳陶瓷通風碟和特別打造前21吋、後22吋Pirelli PZero Corsa高性能輪胎。而鍛造鋁合金輪圈除了提供銀色拉絲Roadster款式，另有注入Aeroblade碳纖導流板的珍珠米色鑽石切割款式選擇。