中華廚藝學院學生赴順德學點心製作

大灣區共同家園青年公益基金夥拍中華廚藝學院首辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，吸引了逾30名學生和導師參加。

【特約報道】大灣區共同家園青年公益基金與中華廚藝學院首次舉辦的「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，吸引了逾30名學生和導師前往順德參加在順德職業技術學院烹飪學院為期八天的集訓，專門學習鳳城點心的製作技藝。

培訓課程由順德職業技術學院烹飪學院的多位名廚指導，包括年輕點心師傅陳小東、知名點心師傅梁兆基及金牌點心師吳南駒等。學生們學習了多種傳統粵菜點心的製作技術，如醒獅酥、傳統雞球包、生滾魚片粥、叉燒軟餅等，涵蓋了蒸、煮、焗、炸等多種烹調方法，並有機會親身品嚐順德本地特色美食。

活動為大灣區青年基金首次與中華廚藝學院合作，亦是順德職業技術學院烹飪學院首次培訓來自香港的學生。對於選擇順德作為此次培訓的地點，親自北上為學生打氣的大灣區青年基金副行政總裁龔明明解釋道，順德是粵菜中的廣府菜系重要發源地，中考功夫的精緻點心值得承傳。

中華廚藝學院院長葉漢鵬表示，這次培訓活動著重於實踐操作，由經驗豐富的順德名廚進行指導，旨在讓香港年輕廚師掌握鳳城點心的精髓和箇中飲食文化內涵。他期望學生們能將學到的技藝帶回香港，為本地餐飲業注入新元素。

順德職業技術學院烹飪學院院長馮才敏稱讚學生學習認真、具創意，透過這次合作可推動傳承順德作為世界美食之都、並將中華美食文化宣揚國際。

學生們在培訓中表示受益匪淺，其中二年級學生黎寶桂分享道：「這次學習使我深刻地了解到鳳城點心的製作特色，十分講究食材原材料的質量和鮮味。」她希望將這些經驗應用於未來的創作中，進一步推動粵菜的發展。

大灣區共同家園青年公益基金夥拍中華廚藝學院首辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，吸引了逾30名學生和導師參加。 （客戶提供）

活動為大灣區青年基金首次與中華廚藝學院合作，亦是順德職業技術學院烹飪學院首次培訓來自香港的學生。（客戶提供）

學生在培訓過程中學習融合嶺南醒獅文化的創意中式點心——醒獅酥。（客戶提供）