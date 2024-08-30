梁釗峰生日送大禮　絕密肌肉兼開車接送應有盡有

明天（31日）生日的歌手梁釗峰日前與「峰心粉」（粉絲暱稱）提早慶生，今次生日主題是走校園風，以配合官方歌迷會「峰心學院」的主題。入場的粉絲會收到選手包，及印有會員編號的號碼布和獎牌，獎牌是釗峰的剪影，甚有心思，最特別是壽星仔準備了三份禮物作回禮，他緊張地表示：「呢幾份大獎我都畀自己震撼到！」第一份是釗峰的肌肉照，釗峰說：「有一年我Po咗9張相，其中一張係做Gym冇着上身嘅相，佢哋成日話放大都睇唔到，我就偏偏唔Send原圖出嚟，呢份獎品就係成張原圖送畀Fans。」

第二份是私約玩桌上遊戲，更承諾：「如果抽中咗，我哋約個時間玩，真係好好玩。」最後一份終極大獎，就是釗峰送「返屋企券」一張，得獎者讀出禮物時，全場尖叫氣氛高漲，經理人補充說：「車入面係會有其他同事喺度」，場面爆笑。釗峰笑說：「我好希望送佢哋一程，係一張好暖心嘅『返屋企券』，陪伴好緊要，車佢哋返屋企都幾Sweet。」

生日會上，歌迷準備生日蛋糕及合唱生日歌，蛋糕以跑步為題，有Cute版釗峰在上面，以及他其中一次跑十公里的記錄。釗峰又同歌迷玩遊戲，題目包括音樂題、喜好題等等，以測試大家對偶像的了解，釗峰還擔任「教授」親自改卷。期間歌迷更有機會致電釗峰回答問題，他細心地走入房間與場外的歌迷對話，他表示：「傾電話係好私密同兩個人嘅事，雖然只係好短時間答問題，但我都會匿埋去講，好開心可以同佢哋傾下電話。」

看到歌迷玩得開心投入，釗峰一臉滿足：「我同佢哋講最緊要投入同享受，呢個係我人生哲學，你認真做一件事就會覺得好有生命力，投入其中你會有啲得著。好開心可以見下大家，同大家玩吓遊戲，對佢哋了解多咗。」釗峰表示前一晚天光才睡，因近日忙於舞台劇排練及錄新歌，「差唔多凌晨3、4點先喺Studio走，朝早先瞓覺，但我好樂在其中。生日大家開心就得，我嘅口號係『釗峰生日，大家開心』，大家開心最緊要。」