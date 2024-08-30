丁噹愛情有着落　依偎吳若希畫面曝光

「全民情歌天后」丁噹即將於9月21日來港舉行《當我們再一起》2024巡迴演唱會，預告歌單加入多首經典K歌，另一驚喜是丁噹睽違8年再度演唱粵語作品《談戀愛》，是翻唱自今年初發行的新專輯中冠軍歌《最好不要再遇見你》，並邀來吳若希（Jinny）共同合唱，唱出《談戀愛》的閨蜜之情。

2人初次見面便一拍即合，Jinny表示：「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」，丁噹也笑說：「我們為甚麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情。」惹來全場爆笑。丁噹表示唱粵語歌，在配唱時下了不少苦功，製作人員把比較難發音的部份，拍成影片傳給丁噹，讓她跟着影片練發音，網民對於丁噹的苦練結果表示認同，留言說：「噹姐的粤語也不錯。」

另外，丁噹和Jinny在MV裏飾演閨蜜互相分享感情近況及戀愛觀，丁噹說一看到Jinny就覺得她好高、腿又美，唱歌很有力量，而Jinny也誇讚丁噹很會唱，自己經歷了很多比賽，音樂之路跟丁噹很相似，故特別投契。

MV中丁噹飾演感情路一直都不順遂，終於遇到對的人時，想和Jinny分享，Jinny卻遭逢離婚的低潮期，Jinny直呼：「劇情反差感很大，但其實閨密生活無論發生甚麼事，都會為對方擔心及開心。」而丁噹認同：「沒有人在你身邊，I will。」讓Jinny十分感動地：「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」