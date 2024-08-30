佘詩曼幕後助攻　朱樂洺演活五大情緒變化

由黃宗澤及袁偉豪等主演的無綫熱播劇《法證先鋒VI：幸存者的救贖》近日播出「花店殺人案」，與日前的「無差別殺人案」互相緊扣。劇情交代扮演精神病患者的朱樂洺街頭殺人後，其前女友突然被現失蹤，引發連串故事，原來背後暗藏一段真摯感人的友情，以及情緒病患者的悲歌。

畢業於第26期無綫電視藝員訓練班的朱樂洺，早前因客串《愛‧回家之開心速遞》而為觀眾所認識，而昨晚劇情交代「破案」後，他於獄中向黃宗澤及蔡潔剖白自己的心路歷程，引發觀眾感同身受及同情。而新人陳熙蕊（Blossom）飾演朱樂洺同樣患有精神病的好友，觀眾對這對CP相當受落。

談到今次演出，朱樂洺表示很感激於《新聞女王》中合作過的佘詩曼：「因為我收到呢個角色嘅時候，佢都喺現場，佢仲問我拍到邊度，又即刻叫我攞劇本出嚟同佢分析吓，佢同我講：『我哋SNK嘅個個都一定要好』，到依家我哋大家嘅感情都仲係好好。」

另外，尹詩沛今次於戲中扮演王敏奕的日籍同學，拍攝時認真地以「日式英語」向扮演敏奕丈夫的黃宗澤解釋當日自己失踨的原因。她透露：「好開心網民冇因我演得未夠好而出戲。起初劇本個英文翻譯翻得太好，但我覺得以日本人嚟講嗰啲英文太難，所以我自己重頭譯過一次，然後再反覆練習，都練咗一個月左右㗎。」