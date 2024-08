台灣女星郭書瑤,憑E級導彈胸及凍齡靚樣被網友封為「童顏巨乳」嘅佢,早前就透過社交網宣布自己將前往菲律賓就讀語言學校,而不時透過社交網分享生活點滴嘅佢,日前就透露目前「學習狀況」道:「Even though I lost my soul,I still got up 8am to go to class.(儘管已經失了魂,我還是在8點起床上課了。)」只見佢雙目放空之餘,身上嘅低胸紅色吊帶小背心,更係相當搶Fo,深不見底嘅事業線及幾乎炸出嚟嘅飽滿上圍,認真惹人遐想。