天宮花南及姬咲華都係活潑又好波嘅AV女優，今日嚟個實力比併 ! （互聯網）

活潑好動嘅女仔幾時都咁得人鍾意，而呢種女仔喺日本AV界發展就更加好喇，因為AV迷都想女優喺床上砌到冇時停，密集地送上激烈震撼嘅床戰場面！今日一於搵來兩位活潑又好波嘅女優切磋，睇吓邊個實力最強啦！

天后接班人

日本AV廠SOD一姐紗倉真菜，唔單止樣子可愛又好身材，而且仲活力十足，雖然出道逾10年仍未言退，但係所謂長路有盡時，都好應該搵番個接班人，而天宮花南就最有資格喇！

花南氣質甜美可人，少女味更係濃到化不開，而且身材比真菜更加吸引，胸前一對E奶真係夠晒分量。佢曾經以藝名那珂川萌子做過寫真女優，其寫真DVD《萌子與LOVE》更成為寫真碟排行榜冠軍，可惜之後嘅成績每況愈下，搞到要拍裸體寫真，見無乜起色，便盡地一鋪下海拍AV。喺演出當中，佢除咗好享受床戰，仲同男優砌個你死我活，盡顯其活潑好動嘅個性，而佢亦樂意嘗試演繹不同角色，上年更憑住扮演不修進幅、成日留喺屋企打機嘅「喪女」角色，並將「喪女系列」熱潮帶起。

天宮花南

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：35E-23-34

胸夾威力強

剛才提到SOD為AV迷帶來好多優秀女優，除咗天宮花南之外，姬咲華都係由SOD引入AV界，仲可以稱得上係花南嘅師姐，因為佢早喺2020年成為SOD旗下品牌「青春時代」專屬女優！初出道時，佢氣質溫馴甜美，而且一臉稚氣未消，家陣則多添幾分女人味。身材方面，唔單止婀娜多姿，心口仲有對I Cup大肉彈，堅挺又彈力十足，絕對係乳中極品。

而華妹喺「青春時代」效力大約半年之後，就離巢作個人發展，由於佢喺床上表現落力又投入，獲得唔少AV廠青睞，喺推出大量作品加上銷量理想之下，令佢成為AV銷售網FANZA上半年銷量排行榜亞軍，可以話氣勢如虹！銷量有保證之餘，亦有好多AV評論家大讚姬咲華演出水準上佳，更特別點讚佢嘅胸夾功夫夠晒熟練，完全發揮出心口對大肉彈嘅威力！

姬咲華

年齡：25歲

身高：5呎

三圍：40I-25-36

第1回合

鬥甜度

天宮花南雖然今年已經28歲，但係樣子依然甜美可愛，不過同時亦帶幾分柔弱感覺，唔似得姬咲華咁成日展露出燦爛笑嘅容，予人容光煥發嘅感覺，睇落甜度更高！

第2回合

鬥身材

姬咲華胸前對I Cup大肉彈又巨型又彈手，絕對係乳中極品！至於天宮花南嘅上圍雖然冇姬咲華咁大，但亦係一對鮮嫩好波，而且體態比姬咲華更弗，所以呢個回合打和！

第3回合

鬥演出

姬咲華嘅胸夾功夫一流，而且演出夠晒拚搏，搞到男優腳到軟晒！不過天宮花南喺演出上表現得更加出眾，演技同床技都超班，每每能夠將角色演得入木三分，令人留下深刻印象。

各擅勝長

天宮花南甜美可人，演技又好，絕對有成為新一代AV天后嘅資格，而姬咲華心口對大肉彈夠大夠彈，賣相一流之餘仲胸夾技巧上乘，兩個都各擅勝長，今次就一於打和啦！