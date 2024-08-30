鄭伊健拒回巢拍劇　楊偲泳專注事業唔恨做媽咪

藝人鄭伊健、楊偲泳和張文傑今晚（30日）現身柴灣出席活動。鄭伊健太太近日從日本回香港，問到是否特地回來避天災？鄭伊健就笑言天災全世界都有，太太只是因為工作才回港，提到有網民指他們夫婦食魚蛋粉好慳家，鄭伊健就言：「無論搵幾多錢，食到香港地道特色小食都好開心。」而工作方面，鄭伊健指他正忙於為新電影配音又要準備台灣演唱會，坦言第一次到台灣開騷心情緊張。問到他可會為演唱會操Fit身形？他就言因為也有到其他地方開騷，所以一直都有勤於做運動。

另外，提到近日網上瘋傳一段舊片，片中宣萱直指無綫只重用歌手，而當時亦有拍到伊健拍手贊同。對此伊健坦言這是事實，但可惜他是演員出身，剛轉型做歌手，並沒有享受到福利，又謂前輩羅文都教他們「有早到冇遲到」。而近日無綫重播當年他主演的劇集《隨時候命》，觀眾反應相當熱烈，他笑指想當年拍攝時被人問「呢套劇有乜好睇」，不過他就表示不會回巢拍劇。至於有網民指伊健「走樣」，他就言未聽聞過，但人有變化是正常：「我時運高，聽唔到。」

同場，楊偲泳自言喜歡遊車河，但平時一起遊車河的不是男友張振朗，而是公司同事：「因為我哋住得近，所以就會兜埋佢。」又指因為工作關係經常和同事見面，甚少和男友約會，但會經常在電視廣告上見到對方，又表示相比起跟男友維繫感情，更想跟工作夥伴。而問到北上發展會否想念男朋友？她說：「我會掛住爹哋媽咪，因為好少時間陪佢哋。」之後分享自己再做姑姑，感到好開心，但對於做媽媽就仍未有準備，想要先專注事業。