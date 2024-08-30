惹火女淫賊　偷香竊「慾」

捉到女竊賊，打電話報警至係正確嘅做法，只係落喺四仔片廠手中，卻會變成女淫賊同男主角曳曳嘅情慾場面，想知過程有幾激烈，咁就要睇片喇！

梳化激戰

有賊入屋，老公叫老婆留守房中，然後自告奮勇捉賊，點知事隔半粒鐘都冇動靜，究竟發生乜嘢事呢？講緊係Crave Media製作嘅四仔《Twisted Threesome Tales》劇情，而故事繼續落去，喺房內嘅老婆覺得唔對路，於是出房查探老公有冇事，卻發現個衰佬原來同女賊人喺梳化曳曳！見到平時床戰零表情嘅老公，竟然High到翻白眼，嬲爆之下，決定加入戰團！

獻身求饒

片廠MYLF推出嘅《Love Thy Neighbor》，搵來脫界4位頂流脫星演出，本身已經有相當吸引力，卻估唔到劇情亦相當有趣。故事講由脫星飾演嘅職業扒手，見型男鄰居對自己零防避，便經常借埋身機會偷荷包，點知原來一切盡在型男掌握中，唔想被人拉嘅女扒手主動獻身求饒，型男非但答應，更喺風流過後沉埋船。

底褲自娛

偷底褲唔一定係男人，喺呢套由21 Sextury Video炮製嘅《The Panties Thief》，當中嘅偷底褲賊竟然係慾望熟女！話說講呢班熟女寂寞又空虛，經常偷男鄰居嘅底褲嚟自娛，有一日，佢哋終於被斷正，男方竟然色心起，結果一場激烈大戰就此展開。雖然劇情薄弱，但勝在班脫星嘅床技精彩兼反應夠肉緊，值得一睇。

碟評

四仔作品中嘅女竊賊或女淫賊，下場總係離唔開床上肉搏，好似以熟女偷底褲為主題嘅《The Panties Thief》，同埋型男戀上女扒手嘅《Love Thy Neighbor》均屬此類，反而講到新意，《Twisted Threesome Tales》嘅人妻跟女賊人齊玩3P劇情，令人有意外驚喜。