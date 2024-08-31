星級煮意︱「最索經理人」林寶玉原來參加過《美女廚房》　揚言唔介意全裸演出

各位觀眾你們好！又來到這星期的《星級煮意》Chill級版。這星期就有「最索經理人」林寶玉（Connie） 為大家大騷廚藝，她今天要煮的就是「蝦仁炒蛋」。這道菜是Connie平時keep fit必吃的一道菜，不但容易處理，更含有豐富蛋白質。下廚期間，更憶起她當年參加過《美女廚房》中的美少女廚神，一眾評判如張家輝、方力申、梁漢文等都給予極高分數。

下廚期間，她表示對前合作藝人薛影儀（阿儀）的多次公關災難沒有感到疲倦，反而多謝她帶給她這些經歷，讓她能夠以經理人的身份學得更多。

現時Connie已離開了舊公司，並開設新的經理人公司，又不時到不同的地方登台表演，大騷歌喉。早在今年初，她更推出了個人寫真月曆。她表示原本想推出個人寫真，不過最後就因為時間不足而告吹，希望下年還會有勇氣推出可能是人生最後的一本寫真。

被問到演藝事業方面的發展，她就直言想拍戲，又提到之前她有份參演電影《被消失的凶案》時，羅守耀導演曾經要求過她全祼出鏡，但她堅持三點不露。不過她又表示如果片酬高又拍得好看的話，就如《色戒》湯唯那樣，她會考慮一下為藝術而犧牲。