【是日通勝】

農曆七月廿八

甲辰年 壬申月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、立約

忌：動土、開渠、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：深紫色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

金牛座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

雙子座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

巨蟹座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

獅子座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

處女座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

天秤座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

天蠍座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

人馬座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

山羊座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

水瓶座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

雙魚座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）雞 心情差

鼠：為伴侶多想一步，感情關係會更加好。

牛：事業運上升，付出愈多，收穫也愈多。

虎：財多身子弱，注意健康，宜好好休息。

兔：財運稍遜，投資前須看清楚市場形勢。

龍：工作運挺不錯，有望取得滿意的成績。

蛇：自律性十分強，不會給別人添煩添亂。

馬：專注力強，處理大小問題均胸有成竹。

羊：當心笑裏藏刀，還是遠離小人比較好。

猴：見解獨到，可望在職場競爭中佔先機。

雞：是日沖煞，生活多煩惱，情緒易激動。

狗：遇感情煩惱時，朋友的意見可幫到你。

豬：做事循規蹈矩，有望得到上司的信任。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

自小就懂事的3大星座

1.處女座

處女座是一個非常細心和謹慎的星座，自小就非常懂事，喜歡按照自己的計劃和目標去行動。他們通常很有組織和條理，喜歡把事情做得井井有條，並注重細節和品質。此外，處女座的人也非常勤奮和負責任，喜歡用自己的努力和決心來實現目標和夢想。在人際關係中，他們通常是一個謹慎、細心和有責任感的伴侶。

2.山羊座

山羊座是一個非常務實和實際的星座，亦非常有耐性和毅力，自小已非常懂事，喜歡用自己的努力和決心，按照既定的計劃去行動，以實現自己的目標和夢想，並注重實際效果和成果。此外，山羊座的人非常穩重和負責任，喜歡承擔責任和負重前行，以實現自己和他人的夢想。在人際關係中，他們通常是一個穩重、實際和負責任的伴侶。

3.天蠍座

天蠍座是一個非常敏銳和深思熟慮的星座，自小就懂事，喜歡按照自己的感覺和直覺去行動。他們非常有洞察力和直覺力，喜歡探索事情的本質和真相，並對自己和他人的情感狀態非常敏感。此外，天蠍座的人也非常堅定和忠誠，喜歡用自己的情感和信念來支持自己和他人，以實現共同的目標和夢想。在人際關係中，他們通常是一個敏銳、堅定和忠誠的伴侶。