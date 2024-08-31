許光漢入圍釜山亞洲內容大獎　力爭視帝惡鬥胡歌

台灣男神許光漢昨日傳來好消息，他衝出本土，入圍釜山國際影展的亞洲內容大獎男主角，跟4地視帝，包括內地的胡歌、台灣的吳慷仁、韓星任時完及日本的堺雅人爭獎，揭開一場龍爭虎鬥。

釜山國際影展（BIFF）昨日公布「2024年亞洲內容暨全球OTT大獎」（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）入圍名單，許光漢憑劇集《正港分局》入圍最佳男主角，該劇同時入圍最佳OTT原創。不過，許光漢今次對手強勁，當中包括出演《繁花》的內地視帝胡歌、《有生之年》的吳慷仁、出爐青龍視帝任時完和日本視帝堺雅人等，全部實力超班，料有一番惡鬥。對於有份提名，許光漢由經理人代為回覆：「感謝大會給予的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」

周迅林依晨影視后交手

至於女主角方面同樣鬥得難分難解，由內地「三金影后」周迅大戰台灣視后林依晨，還有《背著善宰跑》的韓星金惠允、青龍視后朴寶英、日本女星二階堂富美等。台劇《不夠善良的我們》帶挈林依晨提名視后之外，柯震東亦入圍最佳男配角，該劇共包攬5項提名，認真威水。對此，林依晨表示：「感謝來自海外的肯定！也很感恩天時地利人和，讓我能有機會參演了這麼一部好戲，和這麼棒的團隊合作。好的劇本不分語言、不分地域，都能讓人感受到被理解、被啟發、被療愈，今後也會繼續以此原則自勉。」

另外，在最佳新人男演員中出現香港代表，MIRROR成員Anson Kong憑《打天下2》，與《背著善宰跑》的韓星邊佑錫、《誰是被害者第二季》的台星曾敬驊一同爭獎。