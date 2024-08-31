三文治記憶法　邊睡覺邊學習

經過漫長的暑假，即將要迎來新一個學年了，一眾莘莘學子又是時候收心養性，準備上學的心情，但如果覺得自己在暑假期間過於沉迷玩樂，導致腦力下降、記憶力衰退，擔心難以應對新一輪的學習和測驗考試，不妨試試以下的三文治記憶法，讓你靠着睡覺也能考得佳績。

相信不少人面臨考試時都會通宵熬夜，把握時間把所有學習內容都塞進腦袋，但其實夜晚的睡眠時間是大腦記憶的重要時刻，此時大腦會進行各種記憶和學習相關的神經活動，繼而將知識轉化為長期記憶。另外，睡眠不但幫助鞏固記憶，還可以促進記憶的形成，增加記憶力，而充足的睡眠更可幫助大腦集中精神，提高注意力，讓你學習時更添效率和成果。

如果想令大腦將短期記憶轉化為長期記憶，則可以嘗試三文治記憶法。最佳的睡眠時間為晚上10點至清晨5點半，建議睡足7至8小時。而睡前90分鐘，即晚上8點半時，是背誦的黃金時間，睡前所背進去的內容，會趁着睡覺時潛意識沒有防備下，在大腦中來回縈繞，有助轉化為長期記憶。而翌日起床後的90分鐘，即清晨5點半，同樣是背誦的黃金時間，不過此時建議重溫昨晚背誦內容的黃金時間，進一步牢固知識，不要背記全新內容。只要把握睡前和起床後的90分鐘學習，相信成果會比起你熬夜一整晚溫習更明顯。