【營事檔案】金沙魷魚圈

在大牌檔中，金沙魷魚或是椒鹽鮮魷都是不少人的必點菜，鹹香沙沙的鹹蛋黃加上新鮮爽脆的魷魚。而在大牌檔食到的魷魚多半都經過油炸，再加上用油炒成的鹹蛋黃，負擔的確不少。因此今次在家製作時只炒香鹹蛋黃，就加上魷魚，但味道一樣一絕！

魷魚膽固醇不及飽和脂肪影響大

魷魚含有的是膳食膽固醇，研究表明，飲食中的膳食膽固醇對血液中膽固醇水平的影響不大，反而飽和脂肪和反式脂肪等脂肪對血液中膽固醇水平的影響則十分顯著，因此不必過於擔心進食含膳食膽固醇的食物，例如蛋黃、海鮮等。除了加入鹹蛋黃以外，簡單加入蒜蓉和辣椒一起快炒，或將煮熟的魷魚切片，與新鮮蔬菜和檸檬汁混合，製成清爽的沙津，都是魷魚美味的食法。

鹹蛋黃具營養但仍需少食

鹹蛋黃是經過鹽漬處理的鴨蛋或雞蛋的蛋黃，富含多種營養素。蛋黃中含有豐富的維生素A，有助於視力和免疫系統健康。而蛋黃更是含有維生素D的食物之一，有助於鈣的吸收和骨骼健康。但由於鹹蛋黃含有較高的鈉，高血壓患者應限制食用，以及應以調味料而非主要食材食用。

金沙魷魚圈

材料：

魷魚圈 200克

鹹蛋 1隻

芫荽 1棵

調味料：

魚露 2茶匙

糖 2湯匙

蠔油 2茶匙

蒜蓉 1茶匙

辣椒 1條

做法：

1) 魷魚圈解凍、芫荽切碎、辣椒切粒備用

2) 鹹蛋蛋白及蛋黃分開，蛋白切碎、蛋黃壓成泥備用

3) 燒熱鑊落少許油，爆香蒜蓉、辣椒

4) 加入魷魚圈炒勻

5) 將魷魚推至一邊後，另一邊加入鹹蛋黃至起泡泡後，推回魷魚圈炒勻

6) 加入魚露、糖、蠔油、鹹蛋白及少量水炒勻

7) 最後關火加入芫荽拌勻，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。