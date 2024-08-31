日本的高級廚師發辦和高級料理，以及大廚們推出的限定菜單，用料矜貴又嚴謹，造型精緻又美味。想要平靚正的話，坊間亦有不同的親民連鎖店或小店以供選擇，近日有不同餐廳推出新菜式和口味，多元化有得揀，豐儉由人。

中日聯手

割烹料理講求師傅全方面的烹調技巧，為讓客人有新鮮感，上環割烹料理店行政總廚西岡正樹師傅和私房菜行政總廚張東正師傅合作，於9月27日及28日晚推出四手聯乘晚宴，菜式包括柚子鮮蝦餃‧蟹粉茶碗蒸、北海道元貝清湯喜之次、天婦羅勾翅、溏心乾鮑‧流心鮑汁花膠天婦羅、中日和牛兩食、手撕雕皇脆皮雞拼松茸雞油炊飯及白豆沙煎堆仔‧陳皮紅豆沙蕨餅，將中式美食融入日菜中，9月8日前預訂可享免收加一。

注重本地食材

為推廣本地食材之味，筲箕灣日本壽司料理店主廚Zinc Leung和灣仔本地創意餐廳主廚Kasey Chan合作，以田園到舌尖、海洋至餐桌為題，於9月12日及13日推出限定9道菜晚宴。菜式會選用本地生產肉類、醬料，再加上精緻擺盤設計，如石蚌刺身配脆魚皮和本地醬油，懵仔魚煲仔飯採用二澳米、自家製XO醬和各式海鮮製作，其他還有花竹千層酥、騸牯牛他他和變奏版的玉子燒，每款菜都能突出本地食材的味道。

無限追加

日本美食繁多，尖沙咀東京過江龍壽司店近日推出高級版無限追加盛宴菜單，客人可用優惠價在2小時內無限享用刺身、壽司、卷物、天婦羅、串燒、炸物和丼飯等。當中分3個餐目，最高級別的豐洲極上餐目，會贈送日本直送精選時令刺身五點拼盤1份，另無限追加長崎產藍鰭大拖羅壽司及北海道仙鳳趾仙極かき生蠔，加上有鹿兒島A5級別的和牛肉眼刺身、串燒、壽喜燒、涮涮鍋、北海道松葉蟹天婦羅、北海道帆立貝天婦羅、鵝肝串燒和鮑魚串燒等高質美食，大家可按個人喜好選擇。選此餐目客人，即日至9月30日，可用優惠價升級品嘗無限量供應時令精選A級海膽軍艦。即日至10月31日，每4位惠顧此餐目，可免費獲贈澳洲活鮑魚涮涮鍋。客人在餐廳社交平台讚好，並上載一張高級版無限追加盛宴菜單相到個人社交平台，全枱客人免收加一。

新廚菜單

因應新主廚Chef Mark Gerald Rodriguez上任，上環的創意居酒屋推出全新菜單，客人先魔鬼魚乾和蓮藕脆片等小食開開胃，居酒屋美食有日式章魚燒、北海道帶子沙律、日式煎餃和油甘魚刺身等，主菜有炙燒A4和牛、芥末牛油果醬配紫菜天婦羅、三色玉子燒、日式炸雞、虎蝦天婦羅和柚子醬油香煎鱈魚等，最後來點卷物、吉列豬扒咖喱烏冬和乾拌拉麵，感覺剛好，客人可選擇加指定價錢升級90分鐘無限暢飲啤酒和清酒，配菜式更美味。

動漫加持

日本美食和動漫同樣有人氣，連鎖壽司店近日和日本人氣動畫合作，於即日至9月20日推出聯乘主題店。指定分店會有多個打卡熱點，主角會暫作代言人外，更會推出3款甜品包括最閃亮的白桃偶像芭菲、Hi MEM!菠蘿椰子雪糕蛋糕和成為你推的孩子!煉乳牛奶布甸，客人選購任何1款限定甜品，隨機送迷你角色亞加力立牌惠顧外賣盛合的話，隨機送特別外賣套和迷你角色亞加大鑰匙扣。