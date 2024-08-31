許家傑冇劇開轉賣榴槤月餅　可宜感慨節食減肥效果微

藝人許家傑和可宜今日（31日）到尖沙咀出席頒獎典禮。獲獎的許家傑表示今次獲獎是意想不到，又言自己先前有過兩次創業失敗，今次亦吸取了兩次失敗經驗成功代理了一款貓山王榴槤月餅，又托賴圈中藝人朋友幫忙落力宣傳，銷情非常之好，對日後創業信心大增：「榴槤月餅係第一步，之後再部署究竟可唔可以做埋其他嘅產品。」

提到無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》將會停拍一陣子，作為此劇的常駐演員許家傑表示現在仍然有開工拍攝，預計下星期才會正式停拍：「其實都好嘅，講真我哋7年冇放過假，除咗做嘢或者屋企有事，講真我自己都好耐冇試過去旅行，本身諗住趁住呢段時間放假去旅行，但又變咗要做自己生意。」

又言劇組大概會停拍1至2個星期，之後就會重啟劇集拍攝。問到是不是劇本上要做一些改進？許家傑就言不清楚：「因為我哋編劇同埋編審都有好多人，都有成10幾人，我對佢哋好有信心。」提到早前無綫行政主席急召藝員開會，許家傑稱感到意外和感動，又指有些劇集暫時停拍是因為要配合公司資源調配工作。

同場擔任司儀的可宜攜同老公現身，剛生完BB的她表示想暫時先做一些輕鬆的工作，又指工作期間會經常想念孩子：「因為我成日好夜返到屋企，佢已經瞓咗覺，所以要把握朝早係佢最精靈嘅時候同佢玩。」又指生產完後身體稍有發福，所以正在努力減肥，目標是比生產前更瘦：「節食同扎肚都已經做緊，但效果甚微，所以應該係新陳代謝差咗，搞到10年唔做運動嘅我都開始要做運動。」講到再追多一個B，她就表示隨緣：「有當然好啦，但有一個我哋已經好知足，如果再追我想要個女。」