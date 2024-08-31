李思林滑雪跌倒致脊椎變形　避談《中年好聲音》是非

藝人李思林、車婉婉等人今日（31日）現身上環出席美骨店開幕典禮。李思林受訪時透露自己有脊椎變形問題，懷疑是早前滑雪跌倒導致的，不過現時已經康復。提到《中年好聲音3》即將開播，作為《中1》生的她會否亮相？李思林就笑言暫時未知，要等無綫安排。至於提到最近《中年好聲音》有不少是非新聞，李思林就表示自己甚少參與是非：「不過都好，有是非代表有人留意（有冇問候龍婷？）做咩啊，佢同我一樣跌親咩？（你想唔想知佢發生咩事？）唔好啦，八卦嘢我唔參與。」

同場的車婉婉帶同兒子一起現身，她表示曾在廣州拍攝《華麗上班族》期間傷到脊椎，導致起床困難，當時幸好有朋友為她急召國家級推拿師為她治療。提到《中年好聲音》近期是非多多，作為節目主持的她就表示自己有向他們做輔導，又形容這是他們要進階成為一個藝人的課題與歷練。問到有沒有叫他們守紀律？車婉婉就表示自己是舊派藝人帶出來，很多規矩未必適合時下的年輕人，又笑指《中年好聲音》這個大家庭非常團結。至於問到有沒有金手指？車婉婉就表示：「我有10隻手指，但唔知邊隻係金色，我覺得所有嘢都做好自己先，唔好將隻手指指落人哋度，每個人都有高低起跌，所以要係大家有需要嘅時候互相支持。」