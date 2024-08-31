本日日本：包場獨享　浸溫泉賞紅葉

踏入秋季，又是賞楓時候，日本各地都有著名的紅葉勝地，不少酒店更推出賞楓主題住宿方案，帶來與別不同的觀賞體驗。例如青森縣奧入瀨溪流旁的度假酒店便讓你在包場溫泉風呂內獨享紅葉美景，你甚至可在專用座位躺臥賞楓兼享香檳雞尾酒，認真梳乎！另外京都及輕井澤亦有酒店推出紅葉搞作，讓大家細味迷人秋日景致。

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青森縣：結合瀑布 亮燈點綴

每逢秋季，流經青森縣十和田八幡平國立公園的奧入瀨溪流一帶百多種樹木紛紛變色，包括金色的山毛櫸、橙色的羽扇槭和鮮紅色的日本紅楓等，構成了繽紛壯麗的秋葉景觀。位於該處的星野集團奧入瀨溪流飯店將於10月25日至11月10日推出「秋的奢華紅葉露天」活動，讓住客包下露天風呂八重九重之湯，邊泡湯邊欣賞多層次的紅葉色彩結合7米高瀑布的獨特美景，黃昏時分該處更會舉辦特別的點燈活動。另外溫泉池內預備了專用座位，你可躺下來欣賞紅葉。泡湯後，可享用以紅葉的香氣及顏色為靈感的秋葉香檳雞尾酒，由香檳和風乾葡萄酒調製而成，和現場看到的風景襯到絕！酒店同時推出全程約兩小時的絶景紅葉散步，由導遊帶領到紅葉茂盛的八甲田、奧入瀨和十和田湖漫步。另外也有落葉飾品製作體驗，由導師指導用散落的紅葉製成獨一無二的飾物，以上項目均需預約。房價（2人1房）每晚每位¥20,319起（約HK$1,097），「秋」活動每位¥33,000（約HK$1,782）。

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滋賀縣：船河講古 夜訪寺院

位於京都府滋賀縣大津市的石山寺，因作為日本古典文學大作《源氏物語》的創作靈感之地廣為人知，與此同時該寺的紅葉點燈活動Atarayo Momiji被譽為關西屈指可數的美麗紅葉景緻之一，腹地內約2,000棵被彩燈照亮的日本楓樹，與寺院的本堂及多寶塔等交織成夢幻景色。同市的琵琶湖大津王子大飯店於11月15日推出1日限定的「花火與紅葉壯麗秋天的絕景石山詣」住宿方案，將石山寺賞楓、遊船河及睇煙花結合起來。入住當日傍晚由距離酒店8分鐘路程的碼頭出發，登上一番丸輪船漫遊瀨田川，並向石山寺進發。在船上聽着滋賀唯一講談師旭堂南風講述有關石山寺和《源》作者紫式部的故事，邊享用酒店製作的日式便當。到達石山寺後，可欣賞秋季限定的夜間紅葉點燈，你亦可參加導賞團，跟隨導遊參觀寺廟，內有多件國寶和重要文化財。航程結束後在船的甲板上欣賞燦爛煙花，給旅程留下難忘回憶。住宿方案有多款房款可選，房價（2人1房）每晚每位¥37,130起（約HK$2,005）。

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長野縣：庭園品嘗 美酒芝士

若你喜歡喝着葡萄酒賞紅葉的話，可別錯過長野縣北佐久郡的輕井澤町萬豪酒店與酒莊Manns Wine Komoro Winery及芝士名店Atelier de Fromage合作，將於9月8日、22日及10月6日、20日推出的秋季住宿方案「NAGANO WINE Discovery 2024 ～Autumn Garden Apéro～」。話說長野縣小諸市種植的葡萄釀製的葡萄酒在日本及國際葡萄酒大賽中屢獲好評，於1973年開業的Manns Wine Komoro Winery是備受關注的小諸酒莊之一。是次活動會在酒店種有楓樹的庭園內舉行，參加者可一嘗3款表現出產區千曲川流域獨特風味的Chikumagawa系列葡萄酒（分別為千曲川Chardonnay Vin Mousseux Brut、千曲川龍眼2021及千曲川Rouge 2020），並分別配搭3款不同口味的芝士享用。活動當日更邀請酒莊負責人、酒店侍酒師及主廚講解葡萄酒的種種。住宿方案包括入住酒店主樓Superior客房或北幢附露天風呂的Premium客房，房價（2人1房）每晚每位¥30,981起（約HK$1,673）。