蔡潔丁子朗上水廣場獻聲　與現場觀眾大玩運動遊戲

藝人蔡潔與丁子朗及香港賽艇運動員趙顯臻，今日（31日）到上水廣場，出席《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，現場獻唱歌曲並跟現場觀眾大玩運動遊戲，吸引大批粉絲到場支持。

早前一圓心願推出首支單曲的蔡潔，唱出新歌《Lost in the Night》，她表示是第2次於現場唱新歌故心情緊張，不過演出時即表現淡定，還邊唱邊向現場觀眾派心，完成後即抒一口氣，笑指唱錯一句歌詞，不過已比上次有進步，因不用看貓紙，並給予自己70分。她透露平日會透過運動、做瑜伽去釋放壓力，問到若拍劇埋位前感到壓力怎麼辦？她表示會提醒自己放鬆：「緊張係正常，調整心態好重要，我會搵個朋友或者拍檔同佢講『我好緊張』，只要接受咗自己好緊張嘅事實，好快就會冇咗壓力。」

她受訪表示雖然能圓夢出歌，但坦言仍未敢以歌手自居，亦有留意網民對新歌評語，感謝很多人也給予正評，希望之後能再有機會為唱劇集歌，又透露近期主力在內地為電影開工，稍後會進劇組，問她只顧工作不用拍拖？她笑笑口擰擰頭説：「隨緣啦！」

至於丁子朗表示早前完成新劇《香港探秘地圖》拍攝，笑言或因拍劇令睡眠不足令體重下降，一直努力做Gym操出來的理想身形消失了，令他又有藉口加操操肌。他高興表示即將推出首支個人單曲：「錄完歌MV拍拍緊，依家擇好個日就，我當然希望9、10月出，因為年尾想再出一首，不過都睇下第一首嘅反應先。」他表示新歌是自己填詞，講述自己的戀愛經歷，笑指最擔心不是爆惜日感情事，而是自己的文筆能否過到聽眾那關。