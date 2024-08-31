車銀優現身商場大派心心　粉絲逼爆勁墟冚

韓國男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優，今日以香港品牌大使身份出席在九龍塘商場舉行的NESCAFÉ®️全新「韓國嚴選咖啡系列新品發布會」，不少粉絲通宵等候霸頭位為見偶像，現場擠滿逾千粉絲和途人，企滿6層商場，墟冚場面近年難得一見。大會請來熟悉韓流的藝人鄭裕玲（嘟姐）擔任活動司儀，車銀優穿着兩件頭西裝及黑西褲型仔亮相，全場爆出震耳欲聾的尖叫聲，他上台時先送嘟姐飲咖啡，再用廣東話打招呼：「香港朋友，大家好，我係銀優。」又向粉絲揮手及派心，現場還與嘟姐對談及玩遊戲，全程玩足半個鐘，令粉絲大滿足。

素知銀優是語言天才，現場他挑戰講廣東話，當嘟姐教他講「我最鍾意你」時，他湊前且跟嘟姐四目交投，嘟姐即笑謂：「好開心，你哋唔明，同佢坐咁近，有番咁上下定力先得。」，之後銀優再向粉絲講多次，令現場粉絲冧爆。而之後他又現場錄一句電話鈴聲，以溫柔聲線說：「起身啦！陪我飲支NESCAFÉ咖啡！」話畢掀起全場尖叫聲。

嘟姐受訪時表示與銀優6年無見，曾兩次邀對方做電台節目，今次再見面感開心，讚他身材好Fit外，廣東話亦大有進步。提到被銀優望住講我最鍾意你，嘟姐即冧爆：「佢對眼水汪汪，講時挨近，係好開心，希望所有朋友都聽到。」她指銀優今次無時間上她節目，但相信之後會有機會，還笑指今日都未有機會集郵。

車銀優與嘟姐共通點，除了都是工作狂，也很喜歡飲咖啡。銀優自爆每日會飲兩支以上咖啡，他說：「早上我會喝冷萃黑咖啡，喜歡濃郁堅果香氣，香醇而不帶酸，入口順滑輕盈，幫助提神和消除水腫。工作時就會選擇牛奶咖啡，因為工作會容易疲倦，喝一口能補充能量，喜歡它不太甜，而且帶有少許提拉米蘇的味道。」銀優又戲言若將來有機會，也想演咖啡師的角色，相信會入型入格。

車銀優之前為工作來港多次，香港夜景令他留下深刻印象，直言好想下次以遊客身份再來問他對香港粉絲的感覺，他開心表示：「每次香港粉絲見到我都好熱情，好多謝粉絲們，今次透過活動見到咁多人好開心及好多謝，想同大家有個美好回憶及共度美好時光。」當得知有粉絲昨晚通宵在商場等候，銀優大受感動，隨即大派心心冧粉絲。工作方面，他與挪威音樂人Peder Elias合作的新歌《Hey Hello》昨日推出，之前在芬蘭拍攝的綜藝節目，預計年底推出，另外電視劇亦在準備當中。