李幸倪到台灣旅行充電　報讀身心靈課程有所得着

8月26日是李幸倪（Gin Lee）正日生日，她特別向公司申請幾天生日假跟家人到台灣旅行充電，放完假後立即投入工作，繼續努力為新歌《新牌仔》宣傳，今日（31日）她跟茶舍合作推出「Gin特飲」-「四季春」請一眾fans飲茶。

其實Gin是想跟大家互動一番，玩小遊戲兼宣傳新歌，順利過關便能獎品。遊戲玩法十分簡單，只要唱出《新牌仔》的一句歌詞，便可以免費得到由Gin親手調配的特飲 - 「少冰無糖四季春」一杯。不少收到風的fans已經早早在茶舍門外守候，百多人於茶舍店外排隊，打晒蛇餅，現場擠得水洩不通。Gin一到場後，歌迷立即蜂湧而上。Gin謂十分多謝fans支持：「今日嘅天氣有少少唔係好穩定，有一段時間落雨，天氣又好熱，但佢哋都喺度排長龍，真係好多謝佢哋。」

對於歌迷的歌喉，Gin有意外發現：「發現大部份fans唱歌都係非常之好聽，都幾surprise。」當中亦有不少「蝦碌」事情發生，她說：「今日嘅活動係要講一句暗號，我就會送一杯嘢飲畀佢哋，個暗號就係要唱我新歌嘅一句歌詞，唔知係咪有啲fans太緊張，佢哋唱咗《企好》，哈哈。然後我話：『唔使啦，唔係唱《企好》，係唱新歌，哈哈。都幾cute，有啲好怕醜、有啲又震晒，手震又口震，但我同佢哋一齊唱，佢哋就大膽啲，都好開心。」

剛過去的生日，Gin到台灣充電，原來她在當地報讀了一個身心靈課程，坦言收穫不少，她說：「因為我覺得都市人嘅生活節奏比較急促，好多時壓力都好大，我自己成日壓力大到熄唔到機、瞓唔着，雖然呢個旅程每一日都上堂，但對於我嘅心靈嚟講都係一個充電，係一個幾有收穫嘅假期。」