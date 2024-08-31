黃宗澤恨再拍續集　張繼聰提議做地盤紮鐵佬

藝人黃宗澤（Bosco）和張繼聰今晚（31日）到旺角為英皇電影《紮職3》進行謝票，本集開畫票房更勝上集，首日票房已經超過30萬，上映第3日就有接近100萬的票房。對於短短上映幾天就有此成績，黃宗澤和張繼聰都表示開心，會盡量謝票，張繼聰更笑言如今各行各業都艱難，有得謝票已經好開心，問到仔仔有否捧場，他笑指仔仔未夠18歲不能觀看。

張繼聰指拍攝動作場面好辛苦，有好多體能上的考驗，又容易受傷，但每次謝票見到觀眾都好喜悅，將辛苦化為動力。問到觀眾有甚麼反應？張繼聰笑言大家都讚Bosco靚仔，Bosco聞言即踢爆謝票時有觀眾認為張繼聰身上紋身、鬍鬚及肌肉，都好性感。至於太太謝安琪最欣賞他那個部分？張繼聰就指要問太太：「我自己就覺得可能係性格，內在好性感。」張繼聰又言自己不是偶像派，外貌方面毫無壓力，而一旁的Bosco則大讚他轉數快和表達能力好。

提到拍攝電影續集，他們就指最重要是老闆肯投資，不過如果票房好當然會開拍續集，至於續集的題材，他們就表示有觀眾提議可以拍回到校園或羽毛球的主題，建議Bosco做訓導主任，張繼聰就做老師。張繼聰則笑說應該拍紮鐵主題：「依家流行職安真漢子，大家又可以曬到好黑，成件事感覺好Man，而且紮鐵係香港傳統嘢。」另外提到Bosco早前生病，他透露當時半夜突然發燒，怕感染流感所以先缺席活動，現在已經完全康復。