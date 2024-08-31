阿Mo要在6個月的關鍵時間　加強每組肌肉訓練望強化

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（31日）他發出第110封代禱信。

李盛林牧師表示看到阿Mo手術後手腳能有了輕微活動，親證一件不可能的事情終於在眼前出現了，激動地湧出了淚水。對於阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痹的感覺。李盛林牧師感謝有不少有心人為阿Mo而感恩，表示：「但有些卻以為他是全身四肢已經可以活動起來，其實不然。」現階段，阿Mo各組肌肉的活動能力藉着手術後的「脊髓刺激器」，將他的腦電波傳達致各組肌肉，使他們漸漸有反應。所以在這大概6-7個月的關鍵時間，需要加強各組肌肉的訓練。而在每組肌肉的訓練中，會在適當的時間嘗試增加負重，使肌肉更能強化起來。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 110 (20240901) - 「持久等待、起死回生」

「…不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」(馬太福音 6:34)

1) 【經文解說 (下)】

a) 這世界是一個【天、地、人】互動的世界，不只是平面地上的空間。在世間生活的我們，每天都要面對衣、食、住、行的需要。無論是順是逆都要勇敢的活在當下，但這份勇敢並非一時的匹夫之勇，而是要有 「活在當下」及面對未來盼望的能耐，才能有力堅持的走下去。

b) 物質在現實生活中固然重要，但這段經文是著名的「登山寶訓」，揭示了基督信仰的核心價值。就是人的生命價值比物質生活更為重要。我們可以體會到：錢不能買甜美的睡眠、換來胃口、帶來長壽與健康，生命不會因為錢而永恆，錢也不能獲真正純真的友誼。所以聖經說：「你們要先求神的國和神的義，這些東西都要加給你們了。」

2) 【我們過去的經歷】

a) 當我們面對現實的種種考驗時，難免會感到憂慮。尤其是在事件剛發生時，醫生曾表示，神經組織的康復至少需要以年計算。當時，我們的確感覺「前路茫茫」，不知終點何在。以年的計算實在讓人不知如何應對和從何算起。就像詩歌《我不知明天的道路》中所唱的，更何況是面對下一年呢！

b) 不要為明天憂慮，真的靠著上主和聖經的說話一步一步走到今天。沿路雖艱辛重重，但的確是滿有神的恩典。憂慮只是拖著人的後腿，使我們不敢踏步前行！

(一) 啟言 (Mo)

1) 【「感覺神經」與「活動神經」有別】

a) 代禱信108提到阿Mo【重拾兩年失落的感覺】：左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。感謝有不少有心人為阿Mo而感恩，但有些卻以為他是全身四肢已經可以活動起來，其實不然。

b) 「感覺神經」與「活動神經」是兩組不同的神經系統。雖然身體局部的感覺神經恢復至80 – 100%，但並不代表運動神經也恢復了同樣的程度。「活動神經」通常都是會比較「感覺神經」的恢復慢一點呢！

c) 阿Mo 各組肌肉的活動能力藉着手術後的「脊髓刺激器」，將他的腦電波傳達致各組肌肉，使他們漸漸有反應。所以在這大概6-7個月的關鍵時間，需要加強各組肌肉的訓練。同時，盼望腦神經也能重新學習怎樣控制各組肌肉的活動，這過程就如嬰孩的成長般，要慢慢的，一小步一小步的訓練！

2) 【嘗試不斷加強肌肉操練中的負重】

在每組肌肉的訓練中，會在適當的時間嘗試增加負重，使肌肉更能強化起來。

3) 【阿Mo的照顧者】

感謝神，新的照顧工人本週初已開始工作。祈盼她能與現在的照顧團隊配合學習，分擔照顧的工作，讓大家能夠適時休息。

(二) Mo爸媽：【從事發時「絕望的淚水」，到現在「激動的淚水」】

1) 在阿Mo手術後，第一次看到他手腳能有了輕微活動，這件不可能的事情終於在我們眼前出現了，我們都激動地湧出了淚水。持久的忍耐和守候信靠，也看到了點點的成果。作為父母和親人的，都讚嘆神在他身上的工作 - 「起死回生」。

2) 當阿Mo身體稍稍被吊起，減輕身體著地的重量時，看到他自主地踢出第一步，雖然是非常微弱的動作，但已觸動了父母和家人的心弦。

隨着阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「110 持久等待、起死回生」 。