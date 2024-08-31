張天穎開生日派對　與粉絲玩遊戲唱歌簽名合照

唱作女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）相隔4個多月推出自己作曲、填詞、編曲及監製的全新歌曲《doot doot》，請來好友Y.Siu合作編曲講自愛，她說：「好多時候我哋唔開心，我好需要一個人去消化，慢慢習慣咗一個人嘅節奏，一個人嘅生活，為咗去搵返個平靜，唔想有任何人或受任何嘢影響到，會驚改變或無端端有個人出現，我都會一律踢走佢哋。」

去年底開始，Jaime開始了名為「本故事不純屬虛構」的project，而《doot doot》是project第一集的第一首歌，她說：「首歌都作咗幾耐，但一直都冇詞，之前去台北旅行時，有幾日一個人周圍行，唔做嘢好唔自在，諗住作咗呢首詞，坐咗喺一間咖啡店度避雨，就完成咗呢份詞。」而新歌是她第一次去做街訪，請路人贈幾粒音下創作而成，她謂:「問路人畀幾粒音，再將佢延伸落去，當時好多人留言話想聽個原整版，而佢好似我一個成長，我以前好驚行出街同陌生人講嘢，但呢個project令我打破咗個關口。」

至於飛去台北拍MV，是因為歌詞是在台北完成，所以特意到台北拍攝歌曲MV，講到難忘事，Jaime說一定是人生第一次租水車拍MV:「上次去台北因為落雨，所以去咗間咖啡店避雨，當時將呢個情景寫咗份歌詞，咁拍MV時，導演租咗架水車，拍我要避雨，所以拍嘅時候係濕住身大半日去拍。」Jaime指拍攝組的工作人員很好，每次見她濕透身，會立即拿毛巾不停為她抹身，令她感到很窩心。因為MV拍攝得比較moody一點，為配合當中的情節，Jaime需要流眼淚，拍之前她一直擔心自己喊不出，拍攝組亦為她準備定眼藥水，隨時製造假眼淚，但結果卻令她很意外，她說：「原來愈來愈入戲，現場咁多工作人員，我好難喺咁多人面前喊，但我喊到，唔使用枝眼藥水！」

另外，8月22日是她的生日，日前歌迷會為她慶祝開派對，與粉絲見面齊玩遊戲、唱歌、簽名及合照，收到不少fans送的禮物，她說：「佢哋好錫我，收到佢哋寫畀我嘅信最感動，我返屋企睇，睇到眼濕濕。」不過，最令fans喜出望外的，Jaime將三粒音project的第一首歌，創作成為一首完整歌曲，更鼓勵她一直繼續下去。