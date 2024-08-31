泰國眼鏡娘　乳溝任人賞

人索身材正，仲要行性感路線，喺網紅界絕對係贏在起跑線，呢位來自泰國嘅眼鏡妹Areeya Singchalad正係其中一個好例子，加埋佢甜美嘅笑容，男人點會唔暈晒大浪吖！

自信爆棚

成功人士經常話，做人做事最緊要有目標，只係乜嘢叫做目標呢？對於性感網紅Areeya Singchalad嚟講，早喺佢踩入網紅界時，目標便已相當明確，所以佢咪成功爆紅囉！

出生於泰國東北部沙功那空府嘅佢，唔單止有樣貌有身材，仲有學歷，喺大學修讀市場學，絕對唔係得個殼而冇內涵㗎！而佢亦相當有自信，好清楚知道自己可以靠外表搵食，早已計劃好晒未來事業方向同搵錢目標，所以大學畢業後就投身模特兒界。不過泰國模界有唔少優秀高質索女，要喺芸芸之中脫穎而出唔係咁易，為咗可以令自己嘅模特兒事業有更好發展，於是佢踩埋入網紅界，希望透過網絡人氣提升自己嘅知名度，模特兒攝影工作同吸金力自然大大提升。

人氣爆發

之但係，你諗到咁做，同時其他人亦會諗到，咁Areeya Singchalad究竟仲有乜嘢辦法可以喺短時期間令人氣爆發呢？佢用咗個既簡單又有效嘅方法，就係行性感露肉喇！喺佢經營社交平台之初，已經頻騷事業線，要知道佢嗰對車頭燈本身已相當有睇頭，加埋分享乳溝自拍照，試問點可能唔吸睛？最誘人嘅就係作為模特兒嘅佢，更將當中嘅大尺度寫真公諸同好，就係咁，令人氣不斷飆升，更獲網民封為性感尤物。

只係講到令佢人氣大爆發，竟然係同佢換造型有關！原來平時唔戴眼鏡嘅佢，有次分享眼鏡娘造型性感照後，即時獲得大量好評，稱佢呢個造型文青得嚟又可愛誘人，自此Areeya Singchalad便經常以眼鏡娘造型示人，咁識得冧粉絲，抵大家咁鍾意佢啦！

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34F-24-34

Areeya Singchalad踩入網紅界後便走性感路線，大尺度嘅寫真引到唔少男士流晒口水，而佢早前更開埋OnlyFans帳號，實行以限制線寫真滿足粉絲嘅眼球添！