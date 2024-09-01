【是日通勝】

農曆七月廿九

甲辰年 壬申月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、訂婚、動土

忌：置業、詞訟、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

金牛座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

雙子座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

巨蟹座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

獅子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

處女座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天秤座：讓自己做些感興趣的事，迎來充實的一天。

天蠍座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

人馬座：錢是賺來用，買東西獎勵自己才有動力啊！

山羊座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

水瓶座：趁周日接觸大自然，可給緊繃的身心鬆綁。

雙魚座：勿把貴重物品借給別人，否則易招致損失。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：抽空享受二人世界，幸福感油然而生。

牛：健康運一般，宜早睡早起，養精蓄銳。

虎：運勢變差，只懂抱怨並不能解決問題。

兔：感情運稍遜，被動心態不改難挽頽勢。

龍：心浮氣躁，很容易把簡單問題複雜化。

蛇：病向淺中醫，若感到不適要盡早求診。

馬：感情問題應立即處理，逃避沒有好處。

羊：財運不錯，出外購物易買到超值貨品。

猴：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

雞：今天易有損傷，不宜參與高風險活動。

狗：是日沖煞，花錢忌衝動，易入不敷支。

豬：財運跌，粗心大意，易失去珍貴物件。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

運勢好時不宜外借的物品

俗話有云：「十年順運好過，一年敗運難熬」。人處於高運時，心情舒暢，行每事都順，真正的好運，是不可以隨意外借的。當運氣好的時候，如果別人跟你借東西，哪些東西不能借？

1.不借錢

自古以來，借錢是一個敏感話題，關於甚麼錢該借，甚麼錢不該借，老祖宗早就給出了忠告。在玄學上，借錢等於借運，借得愈多，借出人也就消耗得愈多。如果是救人於危難，則屬積德行善之行為，不受影響。

2.不借火

古時物資緊缺，借火給別人，自家就要受凍，所以借火不吉利。傳統民俗認為火代表運氣和香火，當人的運氣好時，借火給別人相當於將運氣借給他人。

3.不借刀

在傳統民俗中，刀是鋒利的工具，也可能是兇器。如果借走的人使用不當，容易給使用者帶來傷害，從而帶來不必要的麻煩和危險。

4.藥煲

藥煲通常不能輕易外借，因為它通常與疾病聯繫在一起，借出可能意味着將不幸傳遞給他人。