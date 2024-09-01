菊梓喬着爛絲襪開騷被彈寒酸　保錡踎街高歌仲慳皮

歌手菊梓喬爆出秘撻ERROR成員吳保錡後，即避走內地開騷賺「人仔」，不過日前舉行的廣州演唱會卻被指「慳皮」，全晩造型是一對爛絲襪走天涯，而且只得兩位伴舞，歌單夾雜9首翻唱歌，似是不夠歌。至於保錡更加低成本，索性踎隧道唱歌！

「前星夢一姐」菊梓喬（Hana）被踢爆跟保錡疑發展至同居關係後，粉絲群起反對這段戀情，而Hana一直未有表態，返內地專心工作。她前晚在廣州舉行巡唱，兩小時的演出共唱了21首歌，不過大部分時間都穿銀色露腰上衣，下身是同色短裙，再配搭穿窿黑絲，相比其他歌手起碼換最少3或4個造型明顯失色，而且她只得兩位伴舞，認真「慳水慳力」。

她唱到最後一首Encore歌時，才換上一件歌迷會的黑色Tee，不過下身「原封不動」，不少網民直指：「會唔會寒酸？咁靚身材，冇多兩套歌衫睇睇？」有人覺得如此慳皮可能跟票價有關，皆因今次票價為180至480元人民幣（約199至533港元）不等，跟其他歌手的門票賣過千元一張相比，實屬「親民價」。

觀眾座位自動升級

除了造型外，網民對歌單亦有意見，雖然Hana有唱無綫時期的代表作如《手中沙》、《一輩子守候》、《忘記我自己》等，另有9首翻唱其他歌手的作品，但就沒有她加盟HOY TV後第一首劇集主題曲《萬年》，有網民質疑：「《萬年》不夠Hit？自己的歌曲是否不夠？」並指Hana和台下歌迷的互動環節太多又費時，而且話題無聊，例如問觀眾「有冇參加過唱歌比賽呀？」亦有人指出現場音響有問題，坐頭排的觀眾「震到近乎聾」。

雖然演出未盡完美，但歌迷就讚Hana表現親民，全場不停揮手又派飛吻，更一度唱到眼濕濕，獻唱無綫劇集歌讓歌迷回憶滿滿。另有觀眾透露座位獲升級，原本買中價飛，開場後獲安排坐到較前及視野較佳的位置，並目擊有工作人員帶觀眾由第26行坐上第15行，稱讚大會安排貼心。

另一邊廂，保錡未有在緋聞女友Hana上載的個唱發文留言，但就上載自己蹲在隧道開「點唱騷」的影片，見他對住手機唱古巨基的失戀歌《愛與誠》，網民反應熱烈，連接點唱鄭伊健、林憶蓮及陳奕迅的大熱歌，但就未有點唱保錡的單曲。