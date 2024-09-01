戴祖儀報復霸凌者　逐個擊破

藝人戴祖儀性格活潑開朗，想不到小時候竟是霸凌受害者，幸昔日挫折令她變得堅強及敢於發聲。她自爆初入行時遭同事造謠被包養，她即時揪出元兇當面對質，亦曾介意被網民取笑包包臉，但現時習以為常，認為活得好就是對霸凌者的最大報復。

戴祖儀（Joey）入行6年，唱而優則演，最近在無綫新劇《法證先鋒VI:倖存在的救贖》中飾演法證人員，表現矚目。Joey入行以來看似一帆風順，但實際上難免受到網絡霸凌：「網上一定有人唔鍾意你同攻擊你，最唔開心都係批評我嘅外形，話我包包面，但依家都習慣咗。我最接受唔到係作古仔去攻擊我嘅專業。」

瘋狂自讚 增加自信

Joey透露入行初期曾被一位同事散播謠言，她即時找對方對質：「佢周圍同人講我住嘅地方係有老闆包我，租畀我住，真係匪夷所思，熟我嘅人都知我係同家人一齊住，呢樣嘢對女仔嚟講係非常詆毀人格，當時我直接問佢點解要咁講，佢唔認唔緊要，但如果我唔出聲嘅話，對方只會變本加厲。」她稱因為大學讀法律，故處事理性，會從源頭去解決事件。

她感嘆現時能有強大心態去面對流言蜚語，全因小學時曾飽受同學欺凌：「我細細個就好識自我安慰，大個咗就算身邊嘅人唔稱讚我，我都OK，因為我係會瘋狂讚自己，喺別人眼中可能好自大好自戀，我讚自己係增加自信，我唔會因為讚自己而羞恥。」她感激以前欺凌她的人，激發她努力變好及更有同理心：「可能冥冥中自有安排，令我更獨立，更加正面同學識點去關心人，係所有嘢造就依家嘅我。」她坦言有留意這班欺凌者的社交網，發現他們如今的發展都不如自己，揚言：「最大嘅報復係自己過得超好。」

怕黑死穴 無法克服

講到新劇，Joey透露因為拍攝時嚴重睡眠不足，於是經歷了人生首次頭痛，幸好她愈累愈起勁，務求一Take過盡快完成工作。而今次拍劇要解剖昆蟲，助她克服了怕蟲的死穴，但她自爆還有另一死穴：「我細個好大膽，經常喺客廳瞓，表哥就講鬼古嚇我，嚇到我入房瞓，所以我依家好怕黑。大學喺英國讀書為咗逼自己克服，我一個人住，點知失眠咗半年，最後都係要黐朋友地方住。」