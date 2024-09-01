東方日報C1：吳奇隆被飛出綜藝：不先跟我商量

台灣藝人吳奇隆與內地花旦劉詩詩的婚姻關係撲朔迷離，近年他是非纏身，先是被批外貌崩壞，近日工作又遭無禮對待，在無預告的情況下被退出有份參與的綜藝節目，令向來斯文的他亦忍不住在網上爆Seed：「不應該先跟我商量一下嗎？」引起熱議。

現年53歲的吳奇隆與內地女星劉詩詩於2015年結婚，育有一子，惟不時傳出婚姻亮紅燈，甚至有指他們將於明年上半年宣布離婚，並已在分財產，兩位當事人懶理傳聞，專注工作。除了婚變傳聞，最近吳奇隆兩度因負面傳聞登網上熱搜，認真黑氣纏身，早前網上流出數張他出席公開活動的照片，被批身形發福兼顏值跌Watt，令他氣得晒新相粉碎負評，至近日又發生被退賽事件。

吳奇隆近年幕前工作不多，偶有參與內地綜藝節目，最近他就參加內地真人騷《十天之後回到現實》。節目中，39位明星、網紅及素人要在一個城市的封閉區域度過10天，每日需要通過一個遊戲關卡才能留下來，而吳奇隆近日在節目中宣布退賽：「按照這個醫囑指示，叫我盡量就是能夠不動就不動，盡量好好休養，所以我可能沒有辦法參與跟大家的這個比賽。」同節目的內地小花沈月及李雪琴則因為檔期問題退賽，所以一下子共有3人退出。原來事件另有內情，吳奇隆在社交網上載Vlog，爆出另一個版本，他以白底黑字寫道：「這裏『被』通知，我因傷『被』退賽了。一臉懵逼……這……不應該先跟我商量一下嗎？直接讓我6天回到現實了。」以此質問節目組，霸氣公開真相。

疑搞團結成眼中釘

事件立即引起網民熱議，批評節目組做法太不尊重藝人：「這也太生氣了，吳奇隆已經淪落到被人欺負了嗎」，並大罵節目組欠缺質素。不少人都對吳奇隆被退賽的原因大感好奇，有網民猜測是節目要求嘉賓互相對抗以製造話題及畫面感，但吳奇隆卻背道而馳，一味搞團結，無疑影響了綜藝效果：「節目組怕吳奇隆大哥號召力太強，如果大家都不撕逼就不好看了。」亦有人認為吳奇隆真的有腳傷在身，節目組是擔心他出事才強制退賽，不過，普遍人認為節目組不協商就直接要人退賽的做法不能接受，有人質疑沈月及李雪琴所謂的「檔期問題」可能也並非事實。未知是否見網上熱度過高，未幾吳奇隆就將相關的Vlog刪掉。另外，有網民拍到他左腳膝蓋包着繃帶、獨自拿行李且一拐一拐，臨時買機票回上海，讓粉絲大呼心痛。

至於劉詩詩同樣惹是非，之前被批「消費」奧運的她最近默默開工，減低在社交網的活躍度。近日她被拍到穿恤衫西褲拍廣告，同時網上有人上載她身穿運動外套的廣告硬照，但被取笑P圖過度，令她與內地小花白鹿撞樣。

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