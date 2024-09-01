【心理測驗】看看你的易受騙程度

生活中總會遇到各種各樣的誘惑和陷阱，一不小心就可能會落入圈套。你是否曾質疑過自己的判斷力？是否想知道自己容不容易上當受騙？網上流傳的心理測驗，就能測測你的易受騙程度，看看你是否擁有一雙慧眼，能夠看穿虛假，識破套路！

【問題】

假設有個男人正站在雪櫃面前在尋找一樣東西，你認為他在找甚麼？

A.茶

B.乳酪

C.朱古力

D.醬油

【答案分析】

A. 如果你選擇茶，你的易受騙程度是64%

你對陌生人總是抱持著警惕的態度，豎起高牆，心想「我不會輕易相信你」。然而，一旦熟悉起來，你又傾向於快速對人敞開心扉，輕易相信熟人的說辭。你容易被各種資訊誤導，無論是投資陷阱，還是道聽途說的八卦謠言，你都可能會信以為真。建議你遇事多思考，保持客觀中立的立場。

B. 如果你選擇乳酪，你的易受騙程度是88%

你容易被外在包裝所迷惑。簡單來說，如果某樣東西或某個人看起來廉價低劣，你便會對其說辭產生懷疑；反之，如果他們光鮮亮麗、高端奢華，你就會輕易相信。雖然很多時候，外在是內在的反映，但也要注意，凡事總有例外。有時候，樸實無華的外表下可能蘊藏真誠，而華麗的包裝下也可能隱藏陷阱。

C. 如果你選擇朱古力，你的易受騙程度是37%

你可不容易上當受騙。相反，你非常謹慎小心，對待任何事情都如同走鋼絲一般如履薄冰。然而，過度的謹慎有時也會成為一種阻礙。即使機會擺在眼前，你也會因為過度懷疑而錯失良機。試著放鬆心態，勇敢嘗試，也許會有意想不到的收穫。

D. 如果你選擇醬油，你的易受騙程度是22%

你擁有強大的自我保護意識，能夠通過理性思考和敏銳直覺辨別資訊的真偽。不過，建議你偶爾也不妨放鬆警惕，以更輕鬆的心態面對世界。因為一直待在安全區，可能會讓你裹足不前，錯失成長的機會。有時候，被騙也是一種寶貴的經驗，可以幫助你學習和成長。