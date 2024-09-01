徐榮年花40萬打造港版C朗　17歲兒子簽約成為職業足球員

藝人徐榮是圈中出名的廿四孝老竇，育有一子一女的他為下一代悉心培養，其17歲大仔徐朗（Karson）從小熱愛足球運動，更於2020年遠赴英國入讀著名體育學校，立志成為一名職業足球員。近日，「大埔足球會」的社交網帳號分享了一張徐朗的照片，並發文宣布徐朗正式加盟成為職業足球員，其後徐榮都有轉發該帖文，為兒子感到高興自豪。

日前，「大埔足球會」社交平台分享了一張徐朗的照片，並附文：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返『啟蒙地』追尋職業足球夢。」照片中徐朗穿上28號波衫，一臉認真地望着鏡頭，有型有款。而徐榮亦有轉發該帖文，恭喜兒子夢想成真及鼓勵他繼續努力。

徐榮接受訪問表示，兒子現時由英國轉返香港讀國際學校，將會同時兼顧學業同足球運動。徐朗自5歲起就加入傑志青訓，並接受正統足球訓練，10歲後更加入港隊，立志當職業足球員，他亦曾代表校隊參加比賽，協助球隊奪得英國南部大型校際賽獎項。而徐榮為培養兒子成為足球精英，更年花40萬港元供兒子讀英國足球名校。據指徐榮幾年前為兒子報讀英國私立中學Bede's Senior School，讓兒子在當地寄宿，兒子已學成歸來，似乎打算在足球界作長遠發展。