蔡少芬最年輕視后紀錄保持者　當紅都唔敢驕傲

蔡少芬（Ada）是千禧年代TVB當紅花旦之一，《洛神》、《妙手仁心2》、《棟篤神探》更是她是代表作，人氣一時無兩。雖然Ada當時已穩坐一線地位，但她從未自覺驕傲，事關其明白花無百日紅。在近日播出的內地綜藝節目《煥新環遊傳》中，她就大談當紅時刻感受，持續保持初心的心態令不少網民激讚。

不少演員在獲得知名度，名利雙收下，開始利欲熏心給人一種距離感，甚至令觀眾覺得討厭慢慢遠離。不過Ada就深知花無百日紅這個道理，在無綫年代她拍攝的劇集收視口碑都非常理想，更曾憑劇集《天地豪情》勇奪視后，至今仍是最年輕視后紀錄保持者。

早在千禧年代已穩坐一線地位的她，觀眾緣依然相當好，而她仍能保持初心不變，謙虛做人努力拍劇，皆因為一句說話令她有所領悟，她在節目中表示：「當時候我也算是TVB的一線挺高位置的那時候，然後我看見有一句話說『飛鳥不管它飛多高，它總要停下來』，然後我就想這句話特好，然後我跟自己說我想停得很好，所以我一直就想千萬不要驕傲，也千萬不要以為就可以永遠都是這樣（紅），我不要這樣想，然後要提醒自己要美美的姿態的站好，不管人家怎麼看我，我站好了自己美美了就夠了。」

Ada在當紅之時並沒有驕傲，始終保持好的心態拍劇，2017年她接拍在TVB最後一部劇集《老表，畢業喇！》帶給觀眾不少歡樂，劇集口碑都非常之好，之後就將重心轉移內地發展，依然做得有聲有色，這或許就是她所說停得最好的時候吧！