魏德聖捱過欠債風波心理受創　鄭又菲曾拒為角色剃髮

台灣金馬獎導演魏德聖和台北電影獎最佳新演員鄭又菲（菲菲），今日（1日）於尖沙咀出席電影《海角七號》分享會。魏德聖表示當年《海角七號》在香港上映時票房不錯，有受寵若驚的感覺：「不敢相信香港對很台灣題材的電影會有這麼多共鳴。」又提到電影《BIG》昨日在香港進行首映，分享選小演員時一眼就看中鄭又菲：「當時看到菲菲的照片就覺得這個可以，然後又在網上找她的一些資料和表演片段，覺得很可以，連試都不用試。」不過原來要菲菲接拍《BIG》的過程都不容易，事關當時菲菲一聽到電影角色要剃頭髮，就已經多次拒絕導演的邀請，但魏德聖卻不死心，反而表示菲菲愈拒絕他，他就愈想要菲菲拍這部電影，最後菲菲表示因為覺得故事好感人，所以才決定接拍電影。

另外，魏德聖亦表示因為早前疫情爆發，已經有一段時間沒有來香港，問到他有沒有留意港產片？魏德聖就表示都有稍微注意到，但看到的機會比較少：「因為有些香港電影都會在台灣上映，但最近沒有怎樣看。（有沒有想合作的香港演員？）沒有特別注意，但有時候我覺得有些演員幾好，不過就是說不出名字，因為我沒有特別去記。」又言現在正主力製作動畫電影，而其他電影則暫時沒有要拍攝的想法：「香港也好台灣也好都遇到一個很大的難題，就是製作成本，觀眾看電影習慣改變，故事是有的，但要有足夠資金才去拍。」至於早前魏德聖涉及欠債風波，他就表示事件已結束，工作和公司回復原狀，雖然沒有對工作造成影響，但心理上有受影響。