港姐︱陳紫佟盧凱怡吳芷靖獲選「現場我最喜愛佳麗」

應屆港姐候選佳麗今日（1日）出席商場舉行的宣傳活動，現場觀眾即場投票選出「現場我最喜愛佳麗」，3位得獎佳麗是（1）陳紫佟、（8）盧凱怡及（10）吳芷靖，盧凱怡獲獎時在台上講到喊，反而大熱的（2）「城大李嘉欣」倪樂琳及之前成網民「三甲熱選」的（9）陳甜甜卻無份。

陳紫佟坦言對得獎不敢相信：「好開心同榮幸，現場咁多朋友同家人支持我好開心，今日家姐有嚟現場，我會努力做好。（為決賽打下強心針？）會增加信心，因為我本身係個冇乜信心嘅人。」盧凱怡講到現場落淚，她解釋說：「我諗起仲有半個月就比賽，之後就唔會好似依家咁日日同佳麗一齊綵排、出活動，所以有少少忍唔住，呢個係一個好好嘅經歷，我會永遠記得，亦想同大家一直做朋友。（有冇諗過今日攞獎？）冇，因為今日屋企人冇嚟投票，所以諗住冇機會。（獎項令你信心大增？）會，因為我之前喺傳媒方面嘅熱度唔高，唔係太多人見到，我亦都唔係大熱佳麗。（之後會點拉票？）我會喺網上上載自嘅嘅連結，叫朋友幫手投票。」

吳芷靖坦言獲獎超開心：「我冇諗過，因為家人唔係香港，所以冇嚟投票，但現場好多觀眾同我打招呼，好開心。（獎項增加信心？）係，可能大家有睇到我進步，進步最大係我嘅廣東話。（你同陳甜甜邊個嘅廣東話好啲？）我覺得係自己。」

另外，倪樂琳對結果表示冇失望：「好開心，因為獲獎嘅3位佳麗都係我好朋友，見到（8）盧凱怡喊有啲心痛，想安慰佢。（如果決賽當日冇獎都唔失望？）我都會好開心，大家係良性競爭，所以攞唔攞到都開心。（決賽冇獎會唔會喊？）我都有諗過，但我唔會因為攞唔攞獎而喊，反而係因為唔捨得而喊，我有叫其他佳麗唔好喊，否則我會忍唔住喊。」

倪樂琳上次出活動時身體抱恙，她稱現時已康復，又謂初時擔心染上新冠，已即時看醫生及休息：「我只係發燒，我當日瞓覺時嘴角不由自主咁微笑，雖然病好辛苦，但終於有得好好休息。」

至於陳甜甜對於今日未能得獎稱心情不受影響：「我好開心，一直都好開心，我相信大家仍然係好鍾意我，不過可能鍾意我，但唔一定投我票，大家開心我無所謂。」她自認是旺朋友體質，今日身邊兩位佳麗也獲獎，問到會否想成為友誼小姐？她坦言：「我唔好意思攞，因為我廣東話唔好，經常要大家幫忙，俾咗好多麻煩大家。（覺得今日表現點？）我準備咗好多嘢講，但係上到台又諗唔起，但相信決賽會表現好啲，我喺屋企有對住部相機練習。」現場見她臉腫腫，她稱可能因為睡眠不足，因為已開學，要同時兼顧學業及選美，每天只有兩小時睡眠：「我今日由學校趕過嚟，化妝髮型都係自己搞，我仲畀卷髮夾燙傷頸，所以狀態唔係太好。」