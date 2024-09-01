亞巡最後一場！聖圭@INFINITE港騷氣氛熱爆

韓國男團INFINITE隊長聖圭昨日（31日）起一連兩日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，是他自去年6月後，相隔約1年在香港開騷。

今日（1日）的演出在下午4時左右開始，身穿白衫黑褲的聖圭以《DRVIN'》一曲揭開序幕，並緊接唱出《Shine》和《Ready to go》。他之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係金聖圭！」他指今天是亞洲巡唱的最後一場演出：「我在8月初開始，以首爾作為起點，每個周末去到不同城市演出，今天是最後一場，希望大家可以好好享受，要用眼睛和手機好好收藏下這一刻，不要後悔。」

他之後演繹出道後首支Solo曲《Because》及首張個人專輯的歌曲《41 Days》，唱畢後笑言最近有聽當年的歌曲，覺得當時自己的聲音很稚嫩：「現在與其說是老了，我覺得自己的聲音變成熟了。」聖圭透露返韓後便會開始演音樂劇《長靴妖姬》，又表示雖然還不能透露詳情，但INFINITE正在準備一些東西，估計今年餘下來的時間都會十分忙碌，台下粉絲即興奮尖叫。

聖圭其後自爆在海外演出期間曾因為感染新冠而失聲，感謝聲樂老師幫助他開聲，讓他可以順利地完成是次巡唱。最後又約定會帶更帥氣的演出來港：「在下次見面之前，大家都要健康幸福！」