中年3︱古淖文譚輝智及顏米羔揭開序幕

無綫選節目《中年好聲音3》有別與之前的兩輯，除了召集一眾香港區唱得之人，更新增新加坡與馬來西亞，以及大灣區兩個賽區。經過多輪海選後，新增的兩個賽區分別選出20位參賽者，他們將在各自賽區進行比拼，突圍而出的代表再進行PK戰，角逐參加香港賽區的15個名額。

一連兩集的新加坡及馬來西亞賽區比賽，揭開序幕，並邀得「師兄」古淖文、譚輝智及顏米羔合體擔任表演嘉賓，一連唱出《打開信箱》、《紅色跑車》與《愛情陷阱》熱爆全場。首集將有10名參賽者登場，當中有幾位被指「甚有明星相」，40歲的音樂老師馬戎翰獻唱《我有我愛你》，被指長相酷似李思捷，至於58歲的莫健發是一名新加坡演員，演出作品超過100部，被指與任賢齊撞樣，搶去不少風頭。

另外，55歲的參賽者陳麗寶獻唱《When You Tell Me That You Love Me》，完全不懂中文的她靠朋友介紹才知道有這個節目，但原來她會唱中文歌，更即場清唱了幾句《老爸》。36歲的服裝銷售員王鄭浚仁獻唱《同花順》時，成功駕馭假音轉換，評判周國豐表示：「呢首歌超級難，你除咗喺技巧上控制到呢首歌，仲有感情發揮到出嚟。」出名奄尖的伍仲衡同樣大讚：「你有一樣嘢我鍾意，You don’t show off，你好自然咁將情感流露出嚟。」