中年3︱古淖文譚輝智及顏米羔揭開序幕

無綫選節目《中年好聲音3》有別與之前的兩輯,除了召集一眾香港區唱得之人,更新增新加坡與馬來西亞,以及大灣區兩個賽區。經過多輪海選後,新增的兩個賽區分別選出20位參賽者,他們將在各自賽區進行比拼,突圍而出的代表再進行PK戰,角逐參加香港賽區的15個名額。

一連兩集的新加坡及馬來西亞賽區比賽,揭開序幕,並邀得「師兄」古淖文、譚輝智及顏米羔合體擔任表演嘉賓,一連唱出《打開信箱》、《紅色跑車》與《愛情陷阱》熱爆全場。首集將有10名參賽者登場,當中有幾位被指「甚有明星相」,40歲的音樂老師馬戎翰獻唱《我有我愛你》,被指長相酷似李思捷,至於58歲的莫健發是一名新加坡演員,演出作品超過100部,被指與任賢齊撞樣,搶去不少風頭。

另外,55歲的參賽者陳麗寶獻唱《When You Tell Me That You Love Me》,完全不懂中文的她靠朋友介紹才知道有這個節目,但原來她會唱中文歌,更即場清唱了幾句《老爸》。36歲的服裝銷售員王鄭浚仁獻唱《同花順》時,成功駕馭假音轉換,評判周國豐表示:「呢首歌超級難,你除咗喺技巧上控制到呢首歌,仲有感情發揮到出嚟。」出名奄尖的伍仲衡同樣大讚:「你有一樣嘢我鍾意,You don’t show off,你好自然咁將情感流露出嚟。」