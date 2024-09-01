周慧敏宣布唔再開大型個唱　歌迷失落爆喊

歌手周慧敏最新巡唱昨晚於澳門揭開序幕，接下來她便會轉移到廣州等地繼續開唱。歌迷們原以為她又再活躍舞台，但料不到她竟宣佈與世界各地粉絲告別，多謝大家30年的關愛，決定以後不再做個人大型演唱會，惹得不少歌迷即場爆喊。

昨晚演唱會上，周慧敏一共換上5套靚衫，且狀態滿滿。她以一曲《自作多情》及連串快歌作開場，又唱又跳炒熱全場氣氛，她笑說：「我對今次巡演真係充滿期待，內心喜悅要大爆發，我好Ready啦，你哋Warm Up未？ 啱啱啲快歌，好似帶番我返90年代，諗番我第一次個人演唱會，個陣跳舞似機械人，有邊個睇過？」觀眾歡呼四起。

演唱會中段她又感性表示：「2009年我成為咗人妻，同年因為信仰，我多咗個天父爸爸。呢年係我人生轉捩點，我張我一套普世價值嘅生存之道放低，一步步拆毀自己嘅強悍，將個『我』字縮細，發覺好多嘢都唔同，睇到自己好多不足，執着放低，誠實面對自己，我學識接受自己有好糟糕嘅時侯，有好軟弱時侯，順服於我所有景遇之中，我開始發現一直喺我頭上面嗰個光環，冇能力再困綁我嘞！」台下掌聲雷動。

周慧敏又高唱張國榮寫給她的經期名曲《如果你知我苦哀》，且邀得黃劍文擔任嘉賓，合唱《流言》、《情未了》及《知己》。演唱會最後一部份，她更於台上一展琴技，演奏《貝多芬月光奏嗚曲:第一樂章》﹕「 我彈琴唔叻，如果冇自己嘅舞台，好難有機會公開演奏，所以我唔理啦，我要好好彈一次！」到Encore部份時，她更突然表示：「其實今次巡演同自己講，搵最純綷心去表演，為愛我嘅人唱歌。人生去到唔同階段，追求需要都係會有好大改變，今次呢個巡演，的確係每一場都是倒數時間，因為應該係我最後1次個人大型演唱會嘞！」隨即有人大叫「唔好」，亦有人爆喊。

周慧敏接着解釋自己的決定說：「因為我覺得時侯差不多嘞，要專注自己照顧自己身體、照顧我嘅家庭，貓仔都唔細啦…我想多啲時間陪貓仔，同先生希望有更多共處時間，你哋應該理解係咪？」歌迷繼續叫「唔可以」，她安慰歌迷謂：「我係唔會唔工作，只係想有多啲時間調節自己啫。」