光，真係好重要，尤其喺暗黑嘅環境下，即使係一丁點光，依然可以帶畀人暖意同安全感，而對於胸奴嚟講，美女心口嘅波光，就更加係精神食糧！今日為大家介紹嘅寫真女優有川燈莉，就有對極之誘人嘅車頭燈，係男人見到都會雙眼發光！

激凸G奶

日本女仔一向畀人嘅形象都係體態嬌小玲瓏，而寫真界亦以生得嬌滴滴嘅女優佔多數，所以一旦有身材高挑嘅新人登場，零舍多人留意。好似早喺2018年投身寫真女優行列嘅爽香，身材有成5呎8吋高，加埋有一對極品G奶，得到唔少觀眾支持，試過寫真作品未推出已經喺網購平台嘅寫真碟預售排行榜坐上冠軍寶座！至於現年22歲嘅有川燈莉，比爽香矮啲啲，但都有5呎6吋高，喺芸芸寫真女優中，已經算係高人一等。另外，燈莉同爽香一樣，上圍激凸，心口有對G Cup車頭燈，又大又白嫩，真係勁吸睛！

希望拍劇

有川燈莉喺今年先正式加入寫真女優行列，一出道已經有好高嘅討論度，事關佢同爽香有多個相似嘅地方，而且阿妹身上有一個特徵，就係癦痣特別多，尤其係雙眼下方各有一粒，令佢個樣更加容易認！

有人話癦痣太多會影響容貌嘅美觀度，但燈莉完全唔介意，反而覺得只要有自信，身上就會散發出吸引觀眾嘅光芒！另外，燈莉表示，自己之所以投身寫真女優行列，係為咗鋪路加入影視界，希望最終好似小池榮子、綾瀨遙等前輩，成為影視界紅星，當然燈莉只係剛剛出道拍寫真，所以日後有機會拍下電視劇已經相當高興！