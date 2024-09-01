當胸圍、底褲或吊帶襪加入喱士設計，誘惑程度都會幾何級上升，令男士想入非非。但其實喱士（Lace）呢個字仲會令人產生其他聯想，真係一啲都唔簡單！

Lace 男士獨有？

花邊（Lace）設計通常喺女性服裝先會出現，但有樣「Lace」係男士獨有！原來當呢個字變咗情色俚語，解釋就會係男士胯下嘅兵器。

講起呢樣兵器，唔少男士總愛自誇尺寸驚人，但有一樣行為隨時揭露你係小器男！話說英國某大學嘅實驗心理學系團隊，搵嚟200名年齡介乎18至74歲嘅男士進行研究，結果顯示當男士發現兵器長度小於平均值時，購買跑車嘅慾望就會增加，希望藉此提升吸引力，但要留意有關報告尚未經過評審，結果僅供參考。

高難度口愛 不宜亂試

「Lace」除咗係名詞，亦可作為動詞，更加係一招難度頗高嘅口愛體位！首先，男方企起身，女方背對男方並倒立，等男方抱起自己，雙手就可以向後抱，咁樣做可以令私處靠近其口部，方便對方施展口術。性學家話男女雙方要有番咁上下體能先應付得到，若然男方臂力夠勁嘅話，可以單手抱實女伴，另一隻手挑逗對方敏感帶。由於難度系數相當高兼有受傷風險，呢一招免得過真係咪亂試。

《Classic Nylon & Lace》經典之作

無論喱士內衣或絲襪，都係四仔常見嘅服裝，究竟由殿堂級脫星着上會有乜嘢效果？Western Visuals喺2015年推出嘅《Classic Nylon & Lace》，就畀機會四仔迷慢慢回味，事關片中雲集80至90年代於四仔界名動一時嘅脫星，包括Taija Rae、Nina Hartley、Ona Zee等多位早已躋身AVN、XRCO等名人堂嘅美女，佢哋喺喱士服裝嘅襯托下，魅力非凡，加埋激情四射嘅床上演出，絕對值得四仔迷好好珍藏。

同場加映：《高潮喱士內衣》

內衣控男士深明喱士設計有幾吸引，特別係着喺巨乳美女身上，簡直係正到無倫，日本AV廠Prestige喺2021年推出嘅《高潮喱士內衣》就有辦你睇！呢套作品由35H巨乳女優河合明日菜主演，佢喺片中以喱士內衣上陣之餘，仲會對住自爆性癖好！原來阿妹每當着住喱士內衣，慾火會喺瞬間變得高漲，腿間嘅濕度亦會隨之急升，繼而喺床上奉獻忘我演出，難怪影片能坐穩日本FANZA銷量冠軍達兩個星期！