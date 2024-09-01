Jenna Ortega《嘩鬼家族》唔會照抄原版雲露娜維達演繹

1988年的黑色喜劇鬼片《嘩鬼家族》（Beetlejuice），是當時的新人導演添布頓（Tim Burton）與男星米高基頓（Michael Keaton）在拍《蝙蝠俠》（Batman）之前的作品，為兩人合作鋪好基礎，還捧紅拍攝時只有16歲的女星雲露娜維達（Winona Ryder）。事隔多年，添布頓再次聯同米高與雲露娜推出續集《嘩鬼家族BEETLEJUICE》（Beetlejuice Beetlejuice），今次女主角則是憑Netflix劇《星期三》（Wednesday）大紅的21歲女星Jenna Ortega，飾演雲露娜角色的反叛女兒。

故事發生於首集的36年後，由米高飾演的賤精咸濕鬼Beetlejuice本來已經被打回地府，但回到祖家的Jenna不聽母親忠告，意外解開他的封印，製造新一輪的麻煩。Jenna受訪時表示不會照抄雲露娜當年的演繹：「對我嚟講我係確保我唔係照抄可愛嘅雲露娜當年嘅演繹，而係帶出一啲新意，但仍然保留一啲元素，令佢哋有相似嘅地方。佢哋係好有自信同有自己見解，了解自己係咩人，而我覺得佢哋憤世嘅源頭唔同。」她指雲露娜角色喜歡黑暗的事物，但其新角色是經歷過一些創傷。