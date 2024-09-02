【是日通勝】

農曆七月三十

甲辰年 壬申月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：出行、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

金牛座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方討厭。

雙子座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

巨蟹座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

獅子座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

處女座：懂得以誠待人才會獲別人信任，好好學習。

天秤座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

天蠍座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

人馬座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

山羊座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

水瓶座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

雙魚座：公事上遇到難纏的人，有撐不下去的感覺。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 易上位

（跌）豬 是非多

鼠：事業與財運俱佳，能跟同事合作無間。

牛：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

虎：運勢上升，易在投資上嘗到小小甜頭。

兔：健康運欠佳，小心飲食，防病從口入。

龍：為事業付出卻未見回報，士氣受打擊。

蛇：交際應酬適可而止，以免身體吃不消。

馬：工作順利，獲上司賞識，上位不是夢。

羊：感情關係現暗湧，勿對伴侶指指點點。

猴：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

雞：求財不可心急，處理大額投資要謹慎。

狗：讚美的話多說無妨，可令伴侶更愛你。

豬：是日沖煞，已婚者易為家中瑣事吵架。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

大道至簡

關於命運，除了知命認命、風水布局外，還需要增加知識。

有些情況是今天仍聽不到、摸不見，沒有科學根據，即做了好布局，買了很多催財化煞的風水物品，仍有問題發生。財來財走，不斷受是非官非干擾。

信不信由你，因為我們所做的種種事情會有因果，如不合法或為了賺錢而做出不道德的行為，就會有意無意間欠下了眾生的債。前世和今生都會帶着自己所種下的因果和孽力來到這個世界。

「冤親債主」是否存在我們身上？怎樣才會離開？好多人在觀念上，總覺得冤親債主充滿神秘陰暗色彩，來歷不明，但又會不斷影響我們的運勢和生活，所以對其充滿恐懼。這些冤親債主可能化身為你的親朋好友，也可能化身成你的仇人，他們會不斷干擾你、影響你，讓你用此生來償還所欠下的債，尤其當你運勢處於低落時，冤親債主便跑出來搗亂，你躲得過初一，也躲不過十五。換句話說，這些債是需要我們去還的。