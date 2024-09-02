郭晉安嘆夫妻相處似打仗　陳曉華被求婚爆喊

藝人陳曉華（Hera）早前傳與朱敏瀚秘戀，雙方至今未作回應。剛完成劇集《金式森林》內地外景拍攝的Hera低調返港，「被求婚」片段隨即曝光，片中見她忍不住爆喊，場面感人。

Hera被指與劇集《迷網》的拍檔朱敏瀚拍拖逾年，而且早已同居，有意年底飛往東南亞結婚。傳出婚訊後，Hera日前終於「現身」，見她狀態不錯。無綫娛樂新聞報道《金式森林》的內地煞科宴，劇中上演忘年戀的郭晉安及Hera在飯局上當眾「晒恩愛」，安仔更即場向Hera表白及求婚，全場起哄。

安仔情深款款表示：「多謝你呀老婆，多謝你呢兩個月做咗我生命裏面最重要嘅一個女人。同你行呢一條路，開頭好緊張，但我慢慢覺得好放鬆，跟住又有啲好似戰鬥嘅感覺，去到尾聲又覺得好似已經打贏呢場仗，依家又唔想再分開、連望你都唔敢望，總之呢兩個月，我覺得好被你愛嘅感覺！」

由好驚變好友

Hera聞言即激動爆喊，此時安仔說：「老婆，你嫁畀我啦！」她感動回應：「安哥，話說我第一次見你時好驚，因為你都唔同我講嘢，你淨係捉住羅子溢傾偈，嗰陣記者會，好擔心我呢個老婆一啲都唔似老婆，但拍拍吓發現我哋愈嚟愈Friend，我都唔知點解。」未知被「求婚」時，Hera有否想起朱敏瀚？