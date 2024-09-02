東方日報C1：范冰冰秘密接新戲　趙薇蒲頭晒新紋身

內地女星范冰冰前日在網上甫出新相，竟意外掀起粉絲罵戰，有粉絲因心急看冰冰新作，寸爆對方應盡快入組拍戲，不該只風花雪月，結果惹來其他粉絲反擊！冰冰沒有就此事表態，但據知醉心演戲的她已接下新戲，現正積極準備中。

范冰冰早年捲逃稅風波而遭內地封殺，但她沒有被打沉，反而積極發展不同事業，除經營美妝生意外，又努力開拓海外市場，今年5月更獲馬來西亞馬六甲州政府委任為旅遊年親善大使。未知是否太落力開展非演藝方面的事業，有粉絲擔心她忘了「本業」演戲。

煙花照掀粉絲罵戰

前日，冰冰在社交網上載一輯煙花相，寫上「我的仙女棒在發光」，原想氹粉絲開心，怎料卻掀起兩派粉絲罵戰，有人不留情面地留言：「不是劇組的煙花，我都不會很欣賞。」引來不少網民附和；有粉絲心痛冰冰被傷害，反擊指大家逼得太緊，雙方為此爭論不休！

雖然冰冰沒有就此事表態，但據內地消息指，她繼今年1月在澳洲跟愛爾蘭男星里安納遜（Liam Neeson）拍攝荷里活電影《極地冰劫2》（The Ice Road 2）後，將接拍另一新片，近日正積極準備，日前更甫出零修圖靚相，大晒白滑肌膚，狀態十足。

獲網上平台解封

與冰冰一樣、遭內地封殺3年的女星趙薇，曾多次傳復出，本有指今年6月東山再起，但未幾又爆出她名下股權遭凍結，金額達500萬元人民幣（約540萬港元），令復出之路阻礙重重。不過，日前網上再度瘋傳解封消息，繼有內地網站解封她的視頻，以及其社交帳號恢復正常後，日前另一影視平台亦解封了她，更有內地網絡音樂平台將其歌曲重新上架，短短幾日，累計收聽量極速飆升至9.2萬，另有傳她將登上內地雜誌封面，雖然暫時未見推出，但趙薇的確比之前更活躍。

早前有網民拍得她由北京去雲南大理旅行，回程時再於機場被「捕獲」，雖然戴着帽子及口罩，但一雙大眼睛非常搶眼，邊行邊跟粉絲打招呼的她，右前臂多了一個紋身，期間更因掛住講電話而行錯路，相當烏龍！另外，網上亦不時見到她的「蹤影」，曾先後點讚舒淇、竇靖童及林心如的社交網圖片，還大讚舒淇「超美」！眼見趙薇如此活躍，不少網民猜測她很快便會復出。

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