威尼斯電影節｜畢彼特首度帶女友公開亮相「放閃」

《第81屆威尼斯電影節》進入第4日，荷里活兩大男神—佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）合演的新片《孤狼同謀》（Wolfs）香港時間今日凌晨於當地舉行首映禮，60歲的畢佬破天荒帶埋34歲珠寶首飾設計師女友Ines de Ramon 一同現身首映禮，成為全晚的焦點。

已拍拖接近兩年的畢佬與Ines一直「戀得低調」甚少被傳媒影到2人拍拖，而今次是他們拍拖以來首度以情侶姿態出席公開場合。據知2人並沒有一同行紅地氈，只是見到2人以「黑白」情侶裝手拖手抵達現場，並與佐治古尼夫婦合照，期間畢佬與女友深情對望，盡在不言中！

而首映上，畢佬與古尼兩位老友繼續發揮「老頑童」本色，先後走入攝影記者堆中與他們合照，期間古尼更拎起記者的攝影機周圍影。而電影放映完畢後，觀眾站立拍掌4分鐘，而兩位男神即時開心到跟住現場音樂而起舞，場面搞笑！

除了女友之外，與畢佬離婚後反晒面的影星前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）上星期亦有出席《威尼斯電影節》宣傳新片《Maria》，期間她被雜誌問及與畢佬離婚的問題她即時拒絕回答。而最終2人亦避過「撞正」的尷尬場面。

據電影節藝術總監Alberto Barbera 之前透露「畢安」有策略地安排於電影節期間避開對方。他表示安祖蓮娜於8月29日抵達當地宣傳完畢之後即與新片導演Pablo Larraín 飛抵美國科羅拉多州的Telluride電影節，而畢彼特就於8月31日抵達威尼斯，所以根本不會撞到。據知不是「畢安」刻意安排，而是電影節方面安排。