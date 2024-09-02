日本「333泡澡減肥法」　等於慢跑6公里？

原來減肥不一定要揮汗如雨，簡單地泡個澡也能瘦！最近日本流行的「333泡澡減肥法」，號稱只要泡澡就能放鬆身心、甩掉脂肪，一次的熱量消耗就等於慢跑6公里。究竟泡澡減肥真的有效嗎？如何正確操作才能達到最佳效果？快來一起看看吧！

泡澡減肥原理

1. 燃脂促代謝：有研究顯示，泡澡可消耗卡路里，尤其適合體質偏寒、易囤積脂肪者，有助於提高新陳代謝。

2. 循環消水腫：熱水澡能擴張血管，加速血液循環和淋巴排毒，有助於消除水腫、改善局部肥胖。

3. 紓緩解疲勞：熱水浸泡可紓緩肌肉緊張，放鬆身心。加入浴鹽更能抑制發炎，增強免疫力。

4. 護心降風險：泡澡有助於降低血壓，促進血液循環，有益心血管健康。泡澡時微微出汗也能燃燒卡路里。

5. 助眠好心情：溫暖的水流和舒適的環境能放鬆身心，紓緩壓力，改善睡眠質量。

333泡澡減肥法

日本女醫師石原新菜指出，此方法能有效促進新陳代謝、加速血液循環，達到事半功倍的瘦身效果。首先將全身浸泡在浴缸中，水位需高於肩膀，維持3分鐘；然後離開浴缸，休息3分鐘；然後再浸泡3分鐘，以上步驟循環3次，約需時20分鐘，便能有效促進全身血液循環，據說消耗的熱量相當於跑步6公里。不過該方法也有注意事項，水溫建議介乎38至40攝氏度之間，過高有機會導致皮膚過敏、頭暈、心悸等不適；其次，每次泡澡建議10至15分鐘，過久易頭暈；最後，泡澡後應避免立即進入低溫環境或吹風，以免着涼感冒。